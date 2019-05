Ingrediente Salata de sfecla cu ghimbir si branza Brie

3 bucati sfecla rosie

sare grunjoasa

piper

zeama de lamaie

Pentru sosul de ghimbir: 2 bucati de ghimbir cat o nuca

sare

o lingurita de ulei

zeama de lamaie

o lingurita de smantana

Mod de preparare Salata de sfecla cu ghimbir si branza Brie

Bucatile de sfecla de coc la cuptor, la foc mic, timp de o ora si jumatate. Se curata si se taie in felii subtiri pe un platou. Se stropesc cu ulei si zeama de lamaie si se adauga sare si piper proaspat macinat. Langa, punem sosul de ghimbir, care se face astfel: se curata 2 bucati de ghimbir de marimea unei nuci fiecare, se dau prin razatoarea mica, se freaca bine cu sare, cu o lingurita de ulei, cu zeama de lamaie si cu o lingurita de smantana. Langa sfecla, mai puteti pune si 2 lingurite de sos de hrean. Sa nu lipseasca de pe platou feliile de branza Brie (am cumparat un cub de la supermarket). O sumedenie de arome in gura. Pofta buna!

