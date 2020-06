Sălile de fitness, redeschise din 15 iunie! Regulile care trebuie respectate de către clienţi

Astfel, potrivit lui Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, sălile cu aparate de forță vor fi redeschise începând din 15 iunie. Vor funcționa, însă, după alte reguli, precum:

- accesul în sală să se facă doar cu programare prealabilă;

- distanța între sportivi să fie de 4 metri pătrați;

- aparatele de aer condiționat vor fi folosite, însă va fi necesară curățarea filtrelor;

- se recomandă și aerisirea naturală;

- va fi permisă folosirea supravegheată a vestiarelor;

- nu va fi permisă folosirea dușurilor;

- în timpul antrenamentului se va lăsa un aparat liber, între două aparate folosite.

Sportivii din lotul național ar urma să intre în cantonament în august

Potrivit acestuia, sportivii din lotul național ar urma să intre în cantonament abia în luna august.

”Deocamdată sportivii afiliaţi la federaţie se antrenează în regim propriu, fiecare cum poate, cum se descurcă. Le-am oferit varianta unui cantonament în luna august, sperăm ca până la acea dată să putem să ne desfăşurăm activitatea în condiţii normale, pentru că ne aşteaptă un sfârşit de an foarte greu. Ar fi vorba de 33 de sportivi din lotul naţional.

Mutând toate competiţiile din prima parte a anului în cea de-a doua se înghesuie şi nu va fi un an uşor. Acum nu am vrut să riscăm să intrăm în cantonament pentru că exista pericolul ca unul dintre ei să se contamineze şi să-i îmbolnăvească pe cei din jurul lui şi să pierdem tot lotul. Şi atunci am fost mai rezervaţi să să respectăm cu stricteţe regulile impuse de autorităţi”, a mai spus Gabriel Toncean, potrivit Agerpres.

