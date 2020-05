Saloanele de înfrumuseţare, redeschise de la 15 mai. Raed Arafat a anunţat ce condiţii se impun

„Ai nevoie de măsuri speciale pentru frizerii, pentru cosmetică. Nu poți nelimitat să le ții închise, trebuie să-și reia activitatea, dar sub o formă nouă. Posibil că nu vor avea zonă de așteptare, trebuie să te programezi, te duci direct la programare, știi că ești așteptat.

Ai întârziat, vine altul în locul tău, nu stai și aștepți acolo. Te duci și te plimbi pe stradă o jumătate de oră și te întorci, nu stai acolo. Zona de așteptare va deveni una sensibilă, va trebui să nu mai existe temporar.

Trebuie să se înțeleagă că ne gândim cu colegii specialiști la acest domeniu, la măsuri punctuale, pe diferite domenii, care trebuie să fie luate ca măsuri compensatorii la măsurile de relaxare”, a declarat Raed Arafat.

Raed Arafat avertizează românii să nu îşi facă vacanţele în străinătate

Raed Arafat îndeamnă românii să facă în țară vacanțele următoare. Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă susține că așa e mai ușor ca lucrurile rele să fie evitate și astfel vom salva și turismul românesc.

"Vacanțele de anul acesta vor fi adaptate. Nu știu când, dar vor fi cu măsuri compensatorii. Lumea trebuie să își calculeze să își facă vacanța în România. E mult mai ușor să eviți lucrurile rele şi e şi un sprijin pentru turismul nostru. Vacanța nu va începe de 1 mai. După 15 mai se vor anunța măsurile și vedem unde țintim. E prea devreme să vă spun ceva. Multe din lucrurile spuse sunt luate cu multă precauție", avertizează Raed Arafat.

"Dacă la vară vedem că e ok, atunci avem curajul să spunem că anumite evenimente se pot desfășura. E un an total atipic. Neversea și Untold nu vor avea loc. Era important pentru ei să știe. Mai bine să amâni sau să scapi un an decât să investești prost banii", a mai spus şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.