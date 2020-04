Cum evoluează criza provocată de CORONAVIRUS în ROMÂNIA. Statistica pe care se bazează deciziile autorităţilor

• In ultimele 14 zile, 43.8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Suceava, Bucureşti, Botoşani, Arad şi Bihor.

• 48.5% din totalul deceselor au fost inregistrate in SV, HD, AR, BB, si GL.

• In trei judete se inregistreaza o incidenta aparenta >50/100.000 locuitori.

• 1 din 9 cazuri a fost inregistrat la personal medical.

• 73.5% din decese au fost la persoane peste 60 ani si 64.4% din decese au fost la barbati.

• 86.4% din decedati aveau cel putin o comorbiditate.

Citeşte şi: Alţi patru români infectaţi cu coronavirus a murit. Bilanţul total a ajuns la 650

Citeşte şi: Cum arată simptomele de coronavirus la copii