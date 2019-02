Drama unui MARE ACTOR, a aflat că are cancer în tot corpul. A primit vestea şocantă în urmă cu câteva ore VIDEO

Sam Lloyd are cancer. Actorul din Scrubs (Stagiarii) a primit vestea socanta in urma cu cateva ore, scrie ciao.ro. Conform The New York Post, actorul a fost depistat cu o tumora pe creier. Vestea trista vine dupa un moment exceptional din viata actorului.

Sam Lloyd si sotia lui, Vanessa, au devenit parinti in luna ianuarie 2019. Este primul copil al actorului. Acesta si-a dat seama ca ceva e in neregula cu el dupa ce a inceput sa aiba dureri de cap tot mai dese. Credea ca sunt din cauza noii meserii de tatic.

Sam Lloyd are cancer VIDEO

„Lloyd, care si-a intampinat primul copil cu sotia lui, Vanessa, in ianuarie, a inceput sa aiba dureri de cap dese. A crezut, initial, ca sunt din cauza faptului ca este tatic si are responsabilitati noi. Familia a deschis o pagina pe GoFundMe pentru bani de operatie si tratament.

A slabit in jur de 5 kg in scurt timp, dar a crezut ca de vina este programul lui incarcat. In timp ce avea grija de familia lui si de nou-nascutul lor, Sam Lloyd avea grija si de mama lui bolnava, din Vermont", sustine The New York Post.

Cand durerile de cap au devenit tot mai dese si insuportabile, actorul a fost la medic. Sam Lloyd a facut un CT si medicii i-au dat un verdict crunt: are tumora pe creier.

Sam Lloyd are o tumora pe creier si metastaze in corp

A fost supus unei interventii chirugicale a doua zi, dar medicii au observat ca tumora e dificil de scos. Implica prea multe riscuri si nu au scos-o. Cuplul a fost informat ca tumora de pe creier, cancerul, a metastazat de la plamani.

Un alt set de analize mai amanuntite arata ca Sam Lloyd are cancer si la ficat, coloana vertebrala si maxilar. Tratamentul costa 100.000 de dolari si familia spera sa ii stranga rapid.