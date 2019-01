Săptămâna 10 de sarcină. Apar unghiile bebelușului

Saptamana 10 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 3,1 cm

Greutate: 4 grame

Este cat… un fruct de kumquat

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 22 de saptamani!

La 10 saptamani, copilul tau este aproape format. Toate celulele sunt directionate la locul lor – creierul este in dezvoltare rapida, muschii se dezvolta, degetele de la maini si de la picioare sunt definite, ba chiar apar si unghiile de la maini. In curand vor aparea si unghiile de la picioare. Urechile (dezvoltate la ceafa) incep deplasarea spre locul lor natural. Incep sa functioneze inima, creierul, ficatul, rinichii si intestinele.

Bebelusul va incepe perioada fetala, timp in care toate tesuturile si organele din corpul sau vor creste si se vor maturiza in ritm alert. In saptamanile ce vor veni, bebelusul isi va dubla marimea.

Capul bebelusului este jumatate din corpul sau, iar prin pielea transparenta se pot zari nervii spinali si vasele de sange. Bebelusul inoata prin lichidul amniotic si exerseaza respiratia. Aceste exercitii ii vor fi de un real folos in viata extrauterina. Mai mult, face si pipi.

Incep sa de defititiveze si organele genitale externe si nu va trece mult pana cand vei sti daca este baiat sau fetita.

Avand in vedere ca aceasta este ultima saptamana de stagiu embrionar, multe cupluri hotarasc sa anunte sarcina.

Saptamana 10 de sarcina. Cum e mama

Treci printr-o perioada extrem de emotionanta si coplesitoare. Emotiile sunt exagerate si din pricina hormonilor de sarcina. Iar daca la capitolul stare de spirit stai bine, probabil ca nu acelasi lucru se poate spune despre odihna. Multe femei insarcinate au spus ca in primele saptamani abia daca iti puteau tine ochii deschisi. Ce ai de facut? Dormi cat de mult poti, mergi devreme la culcare, deleaga sarcinile, chiar nu trebuie sa le faci tu pe toate.

Cum sa fii in forma

Acum ca burtica incepe sa se vada, e bine sa te gandesti cum sa te mentii in forma. Asculta-ti corpul si fa acele exercitii fizice care iti fac placere, fara sa te extenuezi. Exercitiile fizice iti vor fi de un real folos si in timpul travaliului.

Cere sfatul medicului tau cu privire la exercitiile fizice pe care le poti face ca gravida.

