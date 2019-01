Săptămâna 15 de sarcină. Bebeluşul poate simţi gusturile

Saptamana 15 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 10,1 cm

Greutate: 70 grame

Este cat... un mar

La aceasta varsta copilul isi poate intinde si indoi membrele. In plus, este suficient de mare pentru a-i simti unele miscari. Oasele sunt in continua dezvoltare si, desi arata ca un bebelus, pielea lui este inca subtire si translucida, iar venele ii sunt vizibile. Perisorul fin care ii acopera corpul creste in continuare si-l protejeaza pe micut pana in saptamana 28. Copilasul are papilele gustative formate si poate simti gustul la fel ca un adult. Astfel, prin lichidul amniotic, micutul va putea simti gustul de curry, usturoi, ceapa sau orice alt ingredient consumat de mamica.

Placenta preia productia de hormoni, "job" detinut pana acum de ovare, asa incat – din acest punct de vedere – te mai linistesti putin.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 27 de saptamani!

