Şapte ţări din Europa au decretat stare de urgenţă. Spaniolii ies din casă doar pentru situaţii stricte

Stare de urgenţă în Spania. Din momentul în are va fi emis decretul, vor fi instituite reguli stricte pentru cetățeni, aceștia fiind consemnați la domiciliu.

Vor avea voie să iasă din casă doar în câteva situații stricte - pentru a cumpăra mâncare, pentru a cumpăra medicamente, pentru a merge sau a se întoarce de la serviciu. Poliția poate opri pe oricine este pe stradă și dacă se va constata că oamenii nu respect regulile, aceștia vor fi sancționați.

Toate structurile de ordine și siguranță vor fi în subordinea ministerului de interne spaniol, astfel că autonomia regiunilor spaniole va fi suspendată din acel moment. Toate structurile de ordine și siguranță vor raporta direct ministrului de Interne spaniol. Deplasările vor fi controlate și vor fi impuse restricții.

Odată declarată starea de urgență, guvernul va putea limita mișcarea persoanelor și a vehiculelor în locuri specificate, va putea rechiziționa temporar anumite bunuri, va putea să preia controlul fabricilor și companiilor și să raționalizeze consumul de alimente.

Articolul nu a mai fost activat din 2010, atunci când el a fost folosit ca răspuns la o grevă a controlorilor de trafic. Starea de urgență va fi în vigoare timp de două săptămâni, dar ar putea fi prelungită cu acordul parlamentului de la Madrid.

Românii reprezintă în acest moment cea mai mare comunitate de străini din Spania. Conform datelor disponibile de la autorităţile spaniole, numărul românilor rezidenţi în Spania este de puţin peste 1 milion de persoane.

Șapte state europene au decretat stare de urgență pentru a putea obține pârghii mai eficiente în gestionarea crizei de coronavirus care se răspândește rapid pe întregul continent.

Poliţia avertizează populţia cu portavocea

Politia Municipala din capitala Spaniei, Madrid, a trebuit sa recurga sambata la drone echipate cu portavoci pentru a-i convinge pe oamenii care se plimbau pe strazi sa intre in casa si sa se autoizoleze pentru a evita noi imbolnaviri cu coronavirus, relateaza EFE. Autoritatile spaniole au restrans in urma cu cateva zile accesul la cladiri si alte spatii publice pentru a evita multimile mari de oameni care favorizeaza pandemia, facand apeluri constante la populatie sa evite calatoriile si sa ramana in locuinte, mai ales in regiunea Madridului, cea mai afectata de criza sanitara din Spania,...

Spania, Italia, Slovacia, Ungaria, Cehia și Bulgaria au apelat la această măsură pentru ca autoritățile să aibă o capacitate mai largă și mai rapidă de acțiune în lupta pentru combaterea pandemiei.

România este cea mai recent intrată țară în garnitura țărilor membre ale Uniunii Europene care ridicat nivelul de alertă, Anunțul a fost făcut sâmbătă, de președintele Klaus Iohannis, în cadrul unei declarații de presă susținută imediat după învestirea Guvernului Orban 3. C

Conform Constituției din România, pe durata stării de urgență, instituită în cazul iminenței producerii ori producerii unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre, gestionarea măsurilor dispuse revine Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, sub conducerea nemijlocită a ministrului administrației și internelor și în coordonarea primului-ministru. Citește mai multe aici despre ce presupune starea de urgență din România și cum se instaurează ea.

Totodată, vineri seară, și președintele SUA a declarat stare de urgență pe teritoriul de Statelor Unite din cauza epidemiei de coronavirus.

”Pentru a elibera deplina putere a guvernului federal, declar oficial stare de urgență națională – două cuvinte foarte mari”, a declarat Donald Trump. Declararea stării de urgență va permite guvernului american că aloce 50 de miliarde de dolari pentru sprijinirea autorităților sanitare la nivelul statelor și al comunităților mai mici. De asemenea, vor fi relaxate regulile privind asigurarea medicală și ar putea fi grăbite procedurile de construire a noi spitale și a cercetării pentru noi tratamente.