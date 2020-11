Sărăţele cu susan şi mac. Reţetă rapidă şi delicioasă

Mod de preparare Saratele cu susan si mac

Se prepara un aluat elastic framantand bine faina cu untul topit si branza data prin razatoarea mica. Se infasoara in folie alimentara si se da 2 ore la frigider.

Se scoate aluatul din frigider, se imparte in doua si se intand foi cu grosimea de 0,5 cm care se ung cu ou, se presara cu seminte de susan sau mac, apoi se taie in fasii subtiri 1,5 cm latime si lungi de cca.10 cm. Se asaza fasiile una langa alta in tava in care am pus hartie pentru copt.

Se coc 15 minute, pana se rumenesc bine. Sunt delicioase, crocante, numai bune pentru un aperitiv. Pe langa seminte se poate presara si cateva fire de sare grunjoasa.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI