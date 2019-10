Articol publicat in: Life

Scandal amoros la Iaşi. Şi-a chemat amantul, l-a dezbrăcat, apoi şi-a chemat soţul să-l filmeze pentru şantaj

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O tânără din Iași a fost prinsă de iubit cu amantul în pat. Atât femeia, cât și iubitul acesteia au ajuns în arestul Poliției după ce l-au filmat pe „amant”, l-au amenințat și i-au cerut o sumă importantă de bani. Tânărul care nu-și dorea decât o seară romantică a fost terorizat câteva ore, fiind lovit de iubitul femeii. Povestea a ieșit la iveală după ce victima a mers la Poliție și a depus o plângere. În urma verificărilor, cei doi iubiți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar mai apoi au fost plasați sub control judiciar.

Scandal sexual de Sfanta Parascheva la Iaşi. Maria Păunița Cecan şi iubitul său a pus la cale un plan diabolic. Povestea începe când tânăra de o frumusețe răpitoare a început o relație de ceva timp cu un bărbat în vârstă de 30 de ani din Roman, pe nume Alin Ionel Pricope. Împreună cu acesta ar locui într-un apartament din zona Sfântul Andrei. În urmă cu un an, femeia a avut o relație cu un alt tânăr, a cărei identitate o vom proteja, de loc din Suceava. Cu acesta nu ar mai fi ținut legătura de câteva luni, însă, pe data de 18 septembrie, și-au dat întâlnire în apartamentul pe care tânăra îl deține pe Sfântul Andrei. Ceea ce părea să fie o seară plină de romantism s-a transformat într-un adevărat coșmar. Când tânărul sucevean a intrat în apartamentul Păuniței, credea probabil că va avea parte de o seară de neuitat. Chiar așa a fost. În jurul orei 21:00, tânărul avea să fie surprins gol de iubitul fetei, lângă aceasta. Este lesne de înțeles ce a urmat. Alin Ionel Pricope, iubitul Păuniței, a început să facă scandal și să-l lovească pe cel care avea de gând probabil să întrețină relații sexuale cu iubita sa, scrie bzi.ro. Pricope a început să-l lovească pe băiat și l-ar fi amenințat cu moartea. Ulterior, l-a filmat dezbrăcat și i-a cerut o sumă importantă pentru ca imaginile deocheate să nu ajungă pe rețelele de socializare. „Victima a mers în apartamentul femeii unde a fost surprins de prietenul acesteia. Cel din urmă l-a lovit, amenințat și filmat cu telefonul mobil. Ulterior, l-a șantajat, cerându-i suma de 5.000 de euro pentru a nu face publice imaginile”, a precizat o sursă din cadrul anchetei. Pricope nu s-a mulțumit doar să îl lovească și să-l amenințe pe tânăr, i-a spart și un telefon mobil. După ce a scăpat din apartamentul Păuniței, tânărul a fugit în ce direcție a apucat. Ulterior, a mers la Poliție și a depus o plângere împotriva celor doi. Oamenii legii au deschis imediat un dosar penal, iar la scurt timp a fost efectuată și o percheziție la domiciliul femeii. Atât Păunița, cât și Pricope au fost ridicați de polițiști și trimiși în spatele gratiilor pentru 24 de ore, pentru că au pus la cale un asemenea plan. Deși procurorii ieșeni au cerut arestarea celor doi iubiți, judecătorii i-au lăsat în libertate. Astfel, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au respins la sfârșitul săptămânii trecute propunerea procurorilor în ceea ce îi privește pe Alin Ionel Pricope și Maria Păunița Cecan. „Instanța respinge, ca fiind nefondată, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași privind luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile față de inculpații Pricope Alin Ionel și Cecan Maria Păunița și, în consecință, dispune punerea în libertate a inculpaților care sunt reținuți în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Iași”, au precizat judecătorii. Aceștia au luat, în schimb, o altă măsură preventivă față de cei doi ieșeni. „Dispune luarea față de inculpatul Pricope Alin Ionel, cercetat pentru șantaj, lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, a măsurii preventive a controlului judiciar pe 30 de zile. De asemenea, dispune luarea față de inculpata Cecan Maria Păunița, cercetată pentru șantaj și complicitate la lipsire de libertate, a măsurii preventive a controlului judiciar pentru 30 de zile”, au adăugat magistrații ieșeni. De remarcat este faptul că decizia nu este definitivă, ea fiind deja contestată. Acum, urmează ca instanța superioară să decidă în privința măsurii preventive luate în privința celor doi. Maria Păunița Cecan este acuzată de șantaj și complicitate, iar Alin Ionel Pricope este acuzat de distrugere, șantaj, lovire și amenințare. Pe Facebook, Pricope și Cecan par foarte fericiți împreună. Tânăra a postat fotografii atrăgătoare și este oarecum lesne de înțeles de ce victima a ajuns în apartamentul ei. Până în acest moment, reporterii nu au reușit să afle dacă a fost sau nu ceva aranjat. Cert este că Pricope și Cecan au pus totul la cale pentru a face rost de o sumă de bani. Mai mult decât atât, cei doi și-au pus victima să scrie un fel de contract prin care se angaja că achită 5.000 de euro pentru ca imaginile cu el dezbrăcat să nu ajungă în spațiul public. loading...

