Scandal cu jigniri și acuzații izbucnit în urma morții Cristinei Țopescu!

Prietenă apropiată a Cristinei Țopescu, Mihaela Nunweiller a publicat mai multe postări pe profilul său de Facebook în urma decesului amicei sale, în ele acuzând familia fostei vedete TV de nepăsare, spunând că "nu o să-i iert nici pe cei din familia ei, se știu ei, sunt ăia care n-aveau nevoie de ea și care o sunau doar o dată pe an".

Mihaela s-a arătat la fel de intransigentă și la adresa propriei persoane și a adăugat: "Să ne fie rușine tuturor celor care am cunoscut-o și am lăsat-o să moară ca un câine părăsit".

Într-o altă postare, fiica marelui Lică Nunweiller s-a referit la presupusa depresie de care ar fi suferit Cristina Țopescu și a atacat-o pe dr. Monica Pop în termenin foarte duri.

"Lua tratament pt depresie, cum a spus individa aia de monica pop, dar era un tratament usor, chiar am vb despre asta si i am spus ca asa am reusit si eu sa trec peste plecarea mamei mele, ajutata de medicamente, dar in doza f mica. Si ea mi a spus ca este bine. Si se vedea si simtea ca este bine!".

Jignirile au continuat si în finalul aceleiași postări: ”Asa ca, dr aia care s a trezit spunand despre criss ca avea depresie si ca lua pastile si mai da si altceva de inteles, este doar o cretinoida patentata si o mare zoaie umana”.

Ulterior Mihaela Nunweiller a șters ambele postări și a publicat o alta în care face apel la decență din partea oamenilor de presă.

