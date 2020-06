Scandal în Anglia, din cauza suporterilor de carton din tribune. Osama Bin Laden, pus să asiste la un meci FOTO

Pentru fiecare poză afişată pe stadion, suporterul care o trimite trebuie să plătească 25 de lire sterline, astfel că în tribune s-au strâns aproximativ 15.000 de "fani". Între portretele puse să asiste la confruntarea de sâmbătă, cu Fulham a fost descoperit însă un chip familiar, dar de tristă amintire, creierele atentatelor din 11 septembrie, Osama Bin Laden.

Momentul a fost dezbătut pe larg în presa britanică și rețelele sociale, iar în cele din urmă Leeds United a anunțat că acel carton a fost scos deja din stadion. Este curios însă cum mina relaxată a fostului lider Al-Qaeda nu le-a stârnit niciun fior stewarzilor care au montat poza în tribune.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw