Scandal în presă, după acţiuni de spionaj la nivel înalt. Un ziarist a pătruns prin Zoom în şedinţele rivalilor

Mark Di Stefano a accesat reuniuni private organizate pe Zoom de The Independent și The Evening Standard, în timp ce jurnaliștii erau informaţi despre măsuri care îi afectau direct, din cauza pandemiei de COVID-19. O anchetă The Independent relevă că în fişiere a fost înregistrat un cont cu adresa de e-mail FT.com a lui Di Stefano, care s-a conectat joi, timp de 16 secunde, la apelul video privat adresat personalului The Independent. Video-ul apelantului a fost dezactivat, dar jurnaliștii au văzut numele său fulgerând pe ecran înainte de a părăsi întâlnirea.

Cinci minute mai târziu, un cont separat s-a alăturat apelului, de data aceasta fără nume. Din nou imaginea video a fost oprită, astfel încât pe ecranul ecranului a apărut doar un pătrat negru, pe care l-au văzut cele aproximativ 100 de persoane care au participat la şedinţă. Contul de utilizator anonim, care a rămas în ședință până la sfârșit, s-a dovedit ulterior a fi legat de telefonul mobil folosit de același reporter de la Financial Times. Mai mult, Di Stefano a postat cele aflate pe Twitter, în timp ce personalului The Independent încă i se spunea explicau detaliile și motivele din spatele reducerilor salariale. Ancheta The Independent arată, de asemenea, faptul că adresa legată de telefonul mobil al lui Di Stefano este legată şi de o conectare la o şedinţă a Evening Standard, în care se anunța de asemenea o serie de măsuri, între care reduceri salariale de la data de 1 aprilie. Şi în acest caz Di Stefano a făcut apoi publice detaliile, pe Twitter.

Utilizarea aplicaţiei de apeluri video Zoom a crescut vertiginos în ultimele luni, în timp ce milioane de oameni din întreaga lume nu mai merg la birouri şi şi a fost folosită inclusiv de Guvernul britanic pentru a comunica pe durata pandemiei.

În ceea ce-l priveşte pe Di Stefano, el este cercetat acum de Financial Times. El s-a alăturat acestei echipe în luna ianuarie, venind de la Buzzfeed, unde îşi căpătase reputaţia de un ziarist cu rse rapide şi bârfe din zona mass-media, el povestind noutăţile şi celor aproximativ 100.000 de urmăritori de pe Twitter.