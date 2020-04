Scandal la Asia Express, după ce Sorin Bontea şi Răzvan Fodor au câştigat sezonul 3. Acuzaţii dure la adresa Ginei Pistol

Unii dintre prietenii virtuali aduc acuzații grave cu privire la modul în care s-a desfășurat emisiunea, dar și cu privire la deznodământ. Mesajele au început să curgă pe pagina de socializare a emisiunii

”Se vede foarte clar în unele secvențe că lucrurile nu sunt naturale. Sunt scene în care se observă că știau anumite lucruri, pe care în acel stres fiind nu aveai cum să le dibuiești așa ușor. Nu este emisiunea Ginei, dar tocmai, echipa și producția Antenei este aceeași, iar Bontea este singurul dintre concurenți care face parte din echipa Antenei și face rating postului TV de ani întregi.

Nu cumva e la mintea cocoșului că Antena 1 a decis ca Bontea să câștige fiindcă era singurul dintre concurenți care face parte din echipă de atâția ani?”, este unul dintre mesaje.

Citeşte şi: Acesta este MOTIVUL pentru care Răzvan Fodor şi Catrinel Menghia s-au DESPĂRŢIT

”M-am uitat la toate cele trei sezoane Asia Express, fără să pierd nicio ediție, însă această finală pare că a fost aranjată. S-a simțit ceva stângaci în reacțiile tuturor față de celelalte sezoane când s-a transmis o emoție sinceră. Era de așteptat încă de la început să câștige Bontea pentru că face echipă cu Gina de atâta amar de ani în emisiunea Chefilor.

Îmi pare rău că și această emisiune se va duce de râpă ca multe altele. Când începi să aranjezi lucrurile și nu le lași să decurgă natural, se observă, și emisiunea decade. Păcat! Speak și Ștefania meritau totul”, au transmis internauții.

Sorin Bontea şi Răzvan Fodor, primele declaraţii după ce au câştigat premiul de 30.000 de euro

Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat Asia Express, sezonul 3! Cei doi concurenți au primit trofeul de 30.000 de euro!

"Vă aştept de foarte mult timp, pentru că Asia Express 3 a fost câştigată... de voi", le-a spus Gina Pistol lui Răzvan Fodor şi lui Sorin Bontea.

"Nu ai cum aşa ceva. Am rămas cumva uimit şi spuneam ca prostul . Am vrut să plec demult acasă şi să mă predau. Nu ştiam ce caut eu aici şi uite, am câştigat.

Asia Express m-a învăţat un lucru, există o a doua zi. Dacă cineva vrea să înţeleagă ce am zis eu acum, să se uite la sezonul 3, Asia Express", a spus Bontea.

"Nu ştiu, nu ştiu ce să zic. Sare ăsta (n.r Bontea) pe mine, am căzut pe jos", a completat Fodor.

Finala a arătat o luptă strânsă, însă cele două echipe au mărturisit că în realitate a fost vorba de un decalaj dee 20-30 de minute.