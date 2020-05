Scandal la intrarea în magazine, din cauza termometrului: Nu vă lăsaţi scanaţi termic. Este ilegal

O femeie a dat naștere unui scandal monstru din cauza faptului că nu dorește să fie scanată termic de către agentul de pază.Cu toate că acesta i-a explicat clientei că nu va putea intra în magazin decât dacă va avea dovada că nu are febră. Femeia a acuzat că acuzat că acest lucru este ilegal și că paznicul nu are nicio pregătire medicală pentru a face acest lucru. În plus, femeia i-a încurajat și pe ceilalți să se opună scanării termice.

”Nu ai dreputul sa îmi iei febra, nu esti cadru medical. Dosar penal, trebuie sa intelegi, nu esti cadru medical ca sa îmi aproprii aia de frunte” , susține o femeie care nu dorește să îi fie luată temperatură de către paznicul magazinului.

”Ce sunteți aici? Sunteți chiar un nimeni, un nimeni care țineți în mână un aparat. Suntem ca animalele, dar nu trebuie să acceptăm. Nu acceptați! Nu vă lăsați scanați termic!”, a strigat femeia către agentul de pază, într-un clip video pe care l-a filmat cu telefonul mobil.