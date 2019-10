SCANDAL la pomana de şase luni a Zinei Dumitrescu. Gest ŞOCANT făcut de fiul "mamei Zina"

Ion Casian a dezvăluit un episod şocant pentru WOWbiz.ro.

"Normal că i-am făcut pomana de șase luni. Nu aș fi putut altfel, este o femeie la care am ținut foarte mult, am învățat enorm de multe de la ea. Da, am făcut-o pe banii mei, aici, la azilul nostru. Așa cum a era și normal, l-am invitat și pe Cătălin, fiul doamnei Zina, la pomană. I-am trimis un mesaj în care i-am dat toate detaliile", a spus Ion Casian.

Răspunsul pe care l-a primit de la fiul creatoarei de modă a fost unul care l-a șocat: "După ce i-am primis mesaj, Cătălin mi-a răspuns. Și mi-a spus ceva de genul: "Nici nu am de gând!". Am mesajul... Am rămas interzis. Înțeleg că nu au fost foarte apropiați, că nu se înțelegeau bine, dar asta pare ură!".

"Am făcut o pomană, am chemat preotul, a sfințit bucatele de pe masă, am adus colivă, totul așa cum se cuvine. Asta este, la pomană au fost doar cei de la cămin, nimeni altcineva, deși s-au trimis și alte invitații", a mai spus Ion Casian.