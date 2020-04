Scandal la un centru de carantină din Sibiu. Mai multe persoane ameninţă că dau foc clădirii pentru ca n-au primit băuturi alcoolice

Un scandal monstru a izbucnit sâmbătă la un hotel devenit centru de carantină, acolo unde se afla zeci de persoane venite din strainatate. Oamenii au iesit pe geam si au inceput sa isi strige nemultumirile, fiind nervosi ca au parte de conditii inumane.

"Nu sunt dezinfectate camerele, ii baga unii dupa altii, nu se matura si nici nu le pun la dispozitie maturi si farase sa faca singuri curatenie macar. Nu mai au voie sa primeasca mancare si sucuri din exterior. Rudele mele nu vor sa manance mancarea lor, vor sa isi cumpere ce doresc din afara. (...) Ei au si un copil mic, de nici patru luni. Ramada nu ii poate aduce mancare speciala separata pentru el. Noroc ca e sugar si il alapteaza mama. Conditiile sunt inumane, mancarea le este lasata la usi pe jos. Erau mucuri de tigara pe jos, in camera, dinainte ca ei sa vina acolo, ei nu sunt fumatori. Conditii absolut inumane", a declarat ruda unor persoane carantinate, pentru Oradesibiu.ro.

Potrivit Prefecturii Sibiu, oamenii s-au revoltat fiindca nu le-a fost permis sa primeasca bauturi alcoolice din exterior.

"In seara de 25.04.2020 mai multe persoane aflate in carantina si-au manifestat nemultumirile, ca urmare a refuzului personalului centrului de a accepta livrarea unui pachet ce continea 26 de litri de bauturi alcoolice", spune Andreea Stefan, purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu.

Prefectura Sibiu mentioneaza faptul ca toate centrele de carantina respecta conditiile impuse de autoritati, resturile alimentare si recipientii de bauturi sunt preluate de catre o companie specializata, iar in ceea ce priveste recipientii de servire acestia sunt atent dezinfectati.