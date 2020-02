Scandal la un salon înfrumusețare de lux. Ce a pățit o clientă care și-a vopsit părul şi apoi s-a spălat

"Am beneficiat de un serviciu de vopsit ce utilizează o tehnică ce presupune întrepătrunderea culorii naturale la rădăcină cu aceea de blond pe lungime. După prima spălare, totul s-a dus, efectul fiind pe o perioadă foarte scurtă. La momentul programării, cât și în momentul prezentării la salon, pe pagina de facebook a salonului era prezentă o ofertă care presupunea că același serviciu poate fi oferit la prețul de 380 lei, fapt de care nu am fost informată, solicitându-mi de la început prețul de 560 lei. Pe bon a mai apărut și serviciul tuns lung, de care nu am beneficiat. Pe data de 31 ianuarie, în ciuda nemulțumirii mele legate de serviciile prestate, agentul economic a postat pe pagina sa de Facebook fotografii realizate imediat după vopsire, ducând în eroare și alți potențiali clienți cu privire la rezultate", a spus femeia, potrivit bzi.ro.

De cealaltă parte, patronii salonului susțin că femeia este de vină pentru că nu ar fi respectat sfaturile legate de întreținerea părului.

„I s-a spus totul de la început că nu va dura foarte mult. Fiind blond, se duce foarte repede. I s-a spus ce se întâmplă, cum să-l întreții. Domnișoara a plecat cu părul bun și după câteva zile a venit cu el distrus. A cerut o anumită nuanță și i s-a transmis că nu are cum să iasă. Trebuie întreținut cu un anumit șampon și creme. Așa a făcut domnișoara. A folosit șampon din comerț, care este foarte acid. La salon, noi avem produse profesionale. Nu ajunge doar să te duci la salon, dacă acasă nu-l întreții. Nu pot să dau o garanție de 3 luni. Domnișoara a fost agresivă și în mesaje. Cred că este vorba de răutate. Am rămas surprinsă pentru că este vorba despre un salon de top. Nu este un salon de bloc, de cartier", a spus o reprezentantă a salonului.