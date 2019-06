SCANDAL MONSTRU la STEAUA. Ultraşii" au ieşit la atac şi fac ACUZAŢII GRAVE

Fanii au rabufnit dupa ultimele evenimente si au dat startul protestului fata de actuala conducere a clubului.

"Club curat!", "Slujiti Steaua sau plecati", "Bixi Pinocchio", "Piturca la Steaua", "Neaga, ramai la palat", "Fara nepotisme", "Transparenta" si "Performanta" sunt mesajele scrise pe gardul complexului Steaua.

Suporterii au rabufnit dupa ce Victor Piturca a anuntat ca nu este dorit la Steaua si ca nu va mai negocia preluarea echipei. In plus, antrenor in Ghencea ar urma sa fie Adrian Neaga, un tehnician fara rezultate notabile si perceput ca fiind un apropiat al lui Gigi Becali.

Pe retelele de socializare se discuta destul de mult despre un mars al suporterilor stelisti, care ar protesta si in strada fata de actuala conducere a CSA Steaua.