Scandal pe Facebook! Gabriela Cristea a luat foc, după ce un internaut a făcut-o babă: "Îţi doresc să îţi găseşti..."

„Ești o babă”, i-a scris unul dintre prietenii virtualipe reţelele de socializare. Prezentatoarea nu a stat mult pe gânduri și i-a dat replică celui care a jignit-o: „Macar sunt o babă’ asumată, cu chip și personalitate. Tu te ascunzi în spatele anonimatului și îți verși veninul frustrărilor tale. Îți doresc să îți găsești pacea sufletească!”.

Un alt fan i-a reproșat vedetei că a aplicat peste fotografie un filtru care slăbește și că nu arată așa în realitate. „Draga mea, te rog să îmi spui și mie cum se numește filtrul de slăbit că eu habar nu am. Chiar mă interesează”, i-a răspuns vedeta.

Gabriela Cristea, declarații despre a treia sarcină

În ultime vreme, fanii Gabrielei Cristea au tot așteptat cu sufletul la gură un anunț din partea prezentatoarei TV. Și anume că este, din nou, însărcinată. Ei bine, acum, Gabriela Cristea a decis să spună lucrurilor pe nume și să le mărturisească fanilor dacă va exista sau nu o a treia sarcină.

”Dragilor, știu că ne doriți și un băiețel dar a venit momentul ca eu și soțul meu să ne fixăm toată atenția și către viața profesională, (proiecte TV și online, evenimente, concerte etc.) carieră ușor lăsată deoparte în ultimii ani, din cele două motive minuntate apărute în viața noastră, fetele. Am simțit nevoia să fac public acest mesaj, întrucât am tot fost sunată și întrebată de colegii din presă și nu numai, dacă sunt însărcinată din nou. Nu, nu sunt însărcinată, ba mai mult, va așteptăm anul viitor cu proiecte frumoase pe care abia așteptăm să vi le prezentăm! Și nu uitați: emisiunea Like a star”, a scris Gabriela Cristea pe contul ei de socializare.

Îi este destul de greu cu doi copii: ”Mă simt sfârșită”

Gabriela Cristea a recunoscut cât de greu îi este cu doi copii. Prezentatoarea TV le-a povestit, pe scurt, fanilor cum decurge o zi cu fetele sale. Vedeta le-a povestit, pe scurt, fanilor cum decurge o zi cu fetele sale și a mărturisit că seara resimte oboseala..

„Jucat cu fetele, plâns fetele, alinat, baie Victoria cu spălat pe păr, plâns cu muci de la spălatul pe păr, joacă în prosop, uscat pe păr și plâns iară cu muci, consolat, alergat în pielea goală prin toată casa, îmbrăcat într-un târziu, vreau papă, nu vreau papă, vreau suzi, nu vreau suzi de câte zece ori fiecare, așezat în pat plus cei 100 de pupicei. S-a liniștit, dar nu vrea să doarmă. Repet figura și cu Iris ca să fie totul complet. În plus, alăptat mult, mult… și asta este faţa mea când am terminat și mă simt sfârșită”, a mărturisit Gabriela Cristea pe contul ei de Facebook.

