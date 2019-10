Articol publicat in: Sport

SCANDAL URIAŞ! Se cere excluderea României din preliminariile pentru EURO 2020

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Per Joar Hansen, antrenorul secund al Norvegiei, i-a atacat din nou pe români după egalul de pe Arena Naţională la care au asistat aproape 30.000 de copii. Per Joar Hansen a declarat că FRF a luat în derâdere pedeapsa primită de la UEFA și că nu a fost sancționată în vreun fel, după scandările xenofobe ale suporterilor de la meciurile cu Spania și Malta. Mai mult, "secundul" echipei naţionale a Norvegiei a afirmat că România ar trebui exclusă din toate competițiile pentru astfel de manifestări din partea fanilor. ROMANIA - NORVEGIA 1-1 în GRUPA F preliminariile Euro 2020 la PRO TV. Am luat gol în PRELUNGIRI! Vezi CLASAMENTUL şi TOATE CALCULELE "Fotbalul trebuie să fie pentru toată lumea, indiferent de culoarea pielii, de sex sau alte lucruri de acest gen. Aceste incidente nu ar trebui să existe în 2019, acesta este și motivul pentru care eu și antrenorul Lars Lagerback am răspuns vehement. Dacă există o pedeapsă conform căreia meciul trebuie să se joace cu tribunele goale, atunci chiar trebuie să se joace cu tribunele goale! Iar dacă se întâmplă din nou, națiunile care se confruntă cu probleme de acest gen ar trebui excluse", a spus Joar Hansen la postul TV 2 din Norvegia. ROMANIA NORVEGIA. Motivul pentru care meciul de pe Arena Naţională va intra în ISTORIA FOTBALULUI Prezența celor aproape 30.000 de spectatori de pe Arena Națională i-a nemulțumit extrem de tare pe norvegieni: "Este o glumă a UEFA! Nu înţeleg cum este posibil să laşi atât de mulţi spectatori, şi adulţi, şi copii, la un meci la care trebuia să dai o pedeapsă. Copiii au fost instruiţi să facă zgomot cât mai mult. Li se transmitea de la megafoane ce să scandeze. Totul a devenit o parodie". loading...

