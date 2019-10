Articol publicat in: Sport

ROMANIA NORVEGIA. Motivul pentru care meciul de pe Arena Naţională va intra în ISTORIA FOTBALULUI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA NORVEGIA. Meciul dintre România şi Norvegia este aproape să bată recordul de spectatori la un meci pe care UEFA l-a declarat "cu porţile închise". UEFA permite ca la meciurile "cu porţile închise" să asiste, gratuit, "copii cu vârsta de până la 14 ani (însoţiţi în mod corespunzător) din şcoli şi / sau academii de fotbal". ROMANIA NORVEGIA. La 20 septembrie, FRF a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a UEFA în urma rapoartelor întocmite la partidele România - Spania şi România - Malta, din preliminariile Euro 2020, disputate la 5 şi 8 septembrie, pe Arena Naţională din Bucureşti, respectiv Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti. Federaţia a fost sancţionată cu plata a 83.000 de euro pentru scandările rasiste ale suporterilor, folosirea de materiale pirotehnice, aruncarea de obiecte în suprafaţa de joc şi pătrunderea spectatorilor pe gazon. În plus, următorul joc de pe teren propriu din preliminariile Euro 2020, România - Norvegia, din 15 octombrie, programat tot pe Arena Naţională, se va disputa cu porţile închise. ROMANIA NORVEGIA. "Până la această oră, 20.168 de copii şi însoţitorii lor s-au înscris pentru a susţine tricolorii la România-Norvegia! Partida din 15 noiembrie, ora 21:45, Arena Naţională, e aproape de a intra în istorie! Asta pentru că recordul all-time privind numărul de spectatori la o partidă UEFA la care este permis exclusiv accesul copiilor este de 22.000. Împreună putem arăta Europei ce înseamnă pasiunea pentru fotbal şi cât de mare e dragostea românilor pentru echipa naţională! Mai avem nevoie de 2.000 de înscrieri pentru a bate recordul!", se arată pe site-ul FRF. Înscrierile se vor încheia la sfârşitul zilei de miercuri. ROMANIA NORVEGIA. Recordul UEFA datează de luna trecută, când la partida Partizan Belgrad - AZ Alkmaar din Europa League au fost 22.000 de copii sub 14 ani şi însoţitorii lor. ROMANIA NORVEGIA. România joacă meciurile decisive pentru calificarea la Euro 2020, cu Feroe, sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 19:00, și Norvegia, marți, 15 octombrie, de la ora 21:45, ambele în direct la Pro TV. loading...

