Scandalul din cauza voturilor continuă la sectorul 1. Clotilde Armand: Vom cere ca primarul actual să fie anchetat

Clotilde Armand a declarat că au fost tentative de fraudă a voturilor la sectorul 1 şi cere anchetarea lui Daniel Tudorache.

"Au fost tentative de fraudă. Vă promit că nu vom lăsa lucrurile așa. Vom cere ca primarul actual să fie anchetat. Am învins. Vrem să facem o primărie de sticlă, unde corupția și aceste lucruri nu au ce să caute", a declarat Armand.

Potrivit ultimelor date de la Biroul Electoral Central, diferenţa dintre candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand şi actualul primar, Dan Tudorache (PSD), s-a mai redus, miercuri dimineaţă, la 1,13%. Daniel Tudorache cere renumărarea voturilor de duminică.

"O cer de peste 48 de ore, de când am constatat primele nereguli la procesele verbale. Am descoperit mai multe secții cu o discrepanta reala între numărul de voturi la primarul de sector, general. Marţi s-au renumarat undeva la 9 secții. Între ele erau diferenţe mari. Asta înseamnă că sigur la fiecare secție de votare dacă e o diferenţă de minim 7 voturi depășim cele 1000 de voturi. Cei care sunt câştigători cer să nu fie renumărate pentru că ştiu ce s-a întâmplat. Noi am descoperit că nu erau procesele verbale ale noastre cu cele ale altor partide bagate în sistem.

Dan Barna era în bcs1. De luni s-a mutat aici. A stat multe ore în interior, deși nu avea voie. În interior au voie doar candidații. Noi știm că el nu candidează la nimic", a declarat Dan Tudorache, miercuri dimineaţă la România TV.