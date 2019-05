PSD alege politica struţului în scandalul UBER. Ordonanţa "taximetriştilor" a ambalat partidele în campania pentru europarlamentare

Din prima zi în care a intrat în vigoare noua Ordonanţă privind transportul în regim de taxi mai mulţi conducători au fost sancţionaţi. 14 conducători auto au fost amendaţi pentru efectuarea transportului public de persoane în regim de închiriere cu conducator auto, fără a deţine copie conformă valabilă. În cazul acestora s-a dispus şi suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioadă de 6 luni, prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Ministrul Transporturilor către şoferii companiilor de ridesharing care au luat amenzi astăzi: Să se ducă să conteste în instanţă

PSD alege să nu comenteze pe subiect, iar ministrul său recomandă şoferilor să meargă în instanţă

"Eu îi sfătuiesc pe şoferii care au luat amenzi astăzi (joi, n.r.) să se ducă să conteste în instanţă. Şi eu am fost amendat de Poliţie şi m-am dus şi am contestat când am considerat că mi s-a făcut o nedreptate", a declarat Cuc la Palatul Victoria, răspunzând unei întrebări referitoare la amenzile aplicate în cursul zilei de joi şoferilor unor companii care efectuau transport public de persoane contra cost în regim de închiriere.



Ministrul Transporturilor a subliniat, în context, că Ordonanţa care modifică Legea taximetriei, şi care a intrat în vigoare joi, nu interzice companiile de ridesharing, ci îşi propune să combată pirateria. El a arătat, în context, că declaraţiile din spaţiul public privind interzicerea UBER nu reprezintă decât un subiect de campanie electorală.



"Ce am reglementat noi până în acest moment nu interzice UBER să funcţioneze pe piaţă. Acesta este un subiect folosit de anumiţi oameni în campania electorală doar pentru a veni şi ei cu un subiect în presă. Pentru că alte lucruri nu au făcut. Acum i-a apucat pe toţi grija de legislaţie, în condiţiile în care ei nu au fost în stare să reglementeze, pentru că problema acestor platforme trenează cam de 5 ani. Spre deosebire de alţii care nu au făcut nimic noi lucrăm de o lună la proiectul de ordonanţă (privind reglementarea ridesharing, n.r.)", a afirmat Răzvan Cuc, citat de Agerpres.



El a precizat, totodată, că în cursul zilei de miercuri a avut o nouă întâlnire, la sediul ministerului, cu reprezentanţii UBER, Clever şi Bolt, care au prezentat anumite sugestii la proiectul de act normativ.



"Săptămâna viitoare vom avea o altă întâlnire pentru a finaliza şi pentru a integra aceste observaţii şi reglementăm şi acest domeniu. Noi am dat o Ordonanţă, Ordonanţa 21, care vine că combată pirateria. Din câte ştiu, piraterie înseamnă când transporţi persoane şi nu declari acele sume pe care le încasezi. Eu ştiu că la UBER, când faci o comandă, plata se face online şi se eliberează o dovadă că ai făcut plata. Deci ei nu sunt piraţi. Am discutat cu reprezentanţii de la aceste platforme. Am văzut că au şi transmis mesaje către şoferii lor. Au spus că pot continua să funcţioneze. Nu există un act normativ adoptat în momentul de faţă care să obstrucţioneze UBER, Clever sau Bolt sau alte aplicaţii", a subliniat şeful de la Transporturi.

Călin Popescu Tăriceanu, surprins în UBER

Zilele trecute, Călin Popescu Tăriceanu a părăsit sediul ALDE într-un autoturism UBER – Dacia Logan, notează Cancan. De altfel, liderul ALDE, partenerul PSD la guvernarea spunea că "problema e mai complicată decât pare, pentru că progresul e nemilos, adesea. În secolul 18, un englez a inventat războiul de țesut cu aburi, iar în următorii 10 ani industria de profil a crescut de peste 10 ori. Numai că țesătorii tradiționali nu au fost prea încântați de concurența mecanizată, iar lupta lor a inclus devastarea halelor industriale și distrugerea mașinilor, în semn de protest. Până într-acolo încât, în scurt timp, britanicii au dat o lege care pedepsea cu moartea pe oricine distrugea vreo mașină industrială. Țesătorii au trebuit să înțeleagă și să se adapteze vremurilor. La fel cum s-a întâmplat și cu tipografii de la noi după revoluția din decembrie, când presa a introdus sistemele computerizate și o întreagă categorie profesională s-a văzut fără obiectul muncii în scurtă vreme. La această oră, taximetria reprezintă o afacere de 108 miliarde de dolari la nivel mondial, partea taximetriei digitale, cum i se mai spune, UBER, Didi, Lyft șamd, fiind de 36 de miliarde de dolari.



Numai că un studiu al companiei Goldman Sachs relevă că în următorii 11 ani, industria taximetriei va atinge 285 de miliarde de dolari, iar felia taximetriei digitale va ajunge majoritară. UBER, mai mult decât o concurență, reprezintă o provocare pentru taximetria tradițională și un îndemn la adaptare la noile vremuri. Așa că, haideți să găsim o formulă în care cele două să fie complementare într-o competiție corectă din care să câștige în primul rând cetățeanul. De la UBER așteptăm garanții că au șoferi atestați și că viața noastră este în siguranță în mâinile lor. De la taximetria clasică așteptăm să aibă același fel de răspuns rapid la observațiile noastre privitoare la șoferi, mașina, cursa, iar cei care nu rezistă la o relație bună cu clientul să fie obligați rapid să respecte regulile pe care singuri vi le-ați fixat. Nu uitați că pe clientul vostru, fie al taximetriei clasice, fie al UBER, îl interesează mai puțin ce scrie pe plăcuța de pe mașină, ci îl interesează siguranță, confort și respect”, a mai scris, pe pagina sa de socializare, Călin Popescu Tăriceanu.

PNL promite legalizarea serviciilor de ridesharing

Liderul PNL Ludovic Orban a criticat, joi, demersurile guvernamentale cu privire la taximetrie și a promis că liberalii vor legaliza serviciile de ridesharing „in cel mai scurt timp dupa preluarea guvernarii”.



„Este incredibila prigoana care s-a pornit impotriva soferilor Uber. Cum sunt vanati si li se iau placutele de inmatriculare de la autoturismele proprietate personala doar pentru ca acest Guvern incompetent nu intelege ce inseamna secolul XXI, proprietatea privata, concurenta si respectul fata de preferintele oamenilor.



In loc sa caute o formula prin care sa integreze legal serviciile de ridesharing, ei au dat o Ordonanta pentru a le interzice. Va spun de acum ca Partidul National Liberal va legaliza serviciile de ridesharing in cel mai scurt timp dupa preluarea guvernarii. Statul liberal sustine competitia, inovatia si dreptul consumatorilor de a alege”, a scris Orban pe Facebook.

„PSD este un partid de îmbuibaţi socialişti care nu înţeleg mersul economiei moderne şi avantajele concurenţei libere ale serviciilor de piaţă inovative. În capul lor nu au decât o singură idee, economia de stat ultra-reglementată prin sute de legi şi acte administrative, în timp ce hăituiesc iniţiativele private cu zeci de controale arbitrare privind respectarea unui noian de obligaţii absurde”, susţine Dancă.



El afirmă că ceea ce face PSD cu serviciile alternative de taximetrie de tip "ride-sharing" este o bătaie de joc oribilă la adresa oamenilor liberi cu iniţiativă care câştigă nişte venituri prin muncă cinstită pentru care plătesc taxe şi impozite.



„Înăsprirea condiţiilor pentru şoferii care folosesc aplicaţii de taxi Uber, Bolt sau Clever prin amendare lor mai rapidă şi mai severă este un atac de tip pesedist grosolan la economia de piaţă şi a oamenilor care doresc o alternativă la serviciile actuale de taximetrie”, susţine purtătorul de cuvânt al PNL.



Ionel Dancă mai declară că miniştrii PSD de la Transporturi şi Dezvoltare Regională au produs un haos de neimaginat în serviciile de taximetrie, reuşind contraperformanţa să-i înnebunească atât pe taximetriştii de profesie cât şi pe şoferii care folosesc aplicaţiile de tip „ride-sharing”.



„Ministrul Cuc de la Transporturi şi ministrul Suciu de la Dezvoltare regională sunt doi incompetenţi notorii, dovediţi în funcţiile pe care le ocupă, care ar trebui să plece acasă pe jos, să nu-i mai ia nici un taxi, nici prin serviciile tradiţionale de taximetrie, nici printr-o aplicaţie ride-sharing. Cerem să fie pus în dezbatere publică, în regim de urgenţă, un proiect de act normativ al Guvernului care să oprească vânătoarea de şoferi Uber, Bolt sau Clever şi să elimine barierele absurde puse în calea dezvoltării serviciilor alternative de taximetrie, asigurând condiţii egale de concurenţă şi de siguranţă pentru pasageri între toţi şoferii de taxi”, încheie Dancă.

Kelemen Hunor: Nu îi înţeleg pe cei care au pregătit această ordonanţă

Președintele UDR Kelemen Hunor a criticat Guvernul în legătură cu legea taximetriei, susținând că nu înțelege unde este urgența acestei OUG, în condițiile în care vizează doar Uber și Taxify.



„Serviciile Uber şi Taxify sunt de secolul al XXI-lea şi reprezintă şi o modalitate pentru tineri de a mai face un ban în plus, câteva ore pe zi, seara sau după-amiază. Iar aceşti şoferi – antreprenori plătesc taxe. Nu îi înţeleg pe cei care au pregătit această OUG. Noi nu susţinem omorârea competiţiei, concurenţei în anul 2019”, a scris Hunor pe Facebook.



Kelemen Hunor spunea că dacă modificarea prin OUG a legii taximetriei vizează doar companiile Uber și Taxify, abordarea este una greșită, întrucât problemele taximetriei din România nu stau în aceste două firme.

Victor Ponta a răbufnit: Incompetența și minciuna Guvernului amenință să închidă aplicațiile de ridesharing folosite de peste 2,5 milioane de români

PRO România, partidul condus de Victor Ponta, critică demersurile guvernamentale cu privire la taximetrie și solicită Guvernului să emită cât mai urgent un act normativ care să permită funcționarea acestor aplicații - Uber, Clever și Bolt și să înceteze să mai fie o mașinărie de făcut șomeri și sărăcie.



„Incompetența și minciuna Guvernului amenință să închidă aplicațiile de ridesharing folosite de peste 2,5 milioane de români și obligă firmele străine din această industrie care au creat mii de locuri de muncă și contribuie cu milioane de euro anual la bugetul de stat să se retragă din România.



Dacă până acum Guvernul a dat tot felul de ordonanțe care au bulversat sectoare întregi ale economiei – cum a fost celebra OUG 114, de data aceasta tocmai lipsa de reglementare va deschide calea abuzurilor pentru șoferii și pasagerii care folosesc platformele de ridesharing.



Ca de obicei, miniștrii din Guvernul Dragnea - Dăncilă au promis și nu au făcut nimic. Însă de data aceasta incompetența lor nu înseamnă doar lipsa de autostrăzi, spitale sau școli, ci se traduce prin șomaj și mai puțini bani la buget din taxe și impozite. Și asta pentru că dacă cele trei firme care activează în prezent pe piața transportului alternativ – Uber, Clever și Bolt, vor decide să se retragă din România ca urmare a măsurilor restrictive impuse de Guvern, atunci peste 20.000 de șoferi parteneri vor rămâne fără un venit pentru familiile lor, în timp ce România va fi mai săracă cu un miliard de lei atât cât reprezentau beneficiile directe și indirecte aduse de industria de ridesharing.



PRO România susține funcționarea acestor platform, deoarece consideră că doar un mediu concurențial sănătos poate duce la creșterea calității serviciilor de transport. Actualul Guvern nu înțelege viitorul, inovația și tehnologia și refuză să accepte că doar clientul este singurul care poate aprecia care dintre serviciile existente pe o piață este mai bun.



Prin urmare, PRO România solicită Guvernului să emită cât mai urgent un act normativ care să permită funcționarea acestor aplicații și să înceteze să mai fie o mașinărie de făcut șomeri și sărăcie”, este comunicat remis presei de Pro România.

USR se opune modificărilor care interzic platformele de ride sharing

"Deși interdicția nu e expresă în lege, prin faptul că li se permite organelor de control ale statului să-i amendeze ori de cate ori ies pe stradă pe șoferii care practică ride-sharingul, efectul va fi că aceștia vor renunța la activitate.



Aceată reglementare face parte dintr-un lung șir de măsuri luate de actuala guvernare în disprețul consumatorilor.



„_Atunci când ai 2 milioane de utilizatori care folosesc aceste platforme de ride-sharing, în primul rând ca Guvern ar trebui să te gândești la ei. Ride-sharing-ul trebuie reglementat și trebuie reglementat rapid pentru că e o realitate pe care nu putem s-o ignorăm”, _a declarat deputatul USR Ionuț Moșteanu, membru în Comisia de transport din Camera Deputaților.

Practic, prin actul normativ adoptat de Executiv se elimină concurența și se instituie un monopol de stat în favoarea taximetriștilor. Însă, acest monopol proaspăt creat nu e pe deplin favorabil nici măcar lor. „Taximetriștii n-au câștigat nimic. Singurii câștigători sunt mafioții care dau licențe, pentru că acestea tocmai s-au scumpit. Taximetriștii o vor plăti mai scump, iar cei care au pixul din care pleacă licența vor primi mai mulți bani_”, atrage atenția deputatul USR Claudiu Năsui.



Uniunea Salvați România îl somează pe Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, să retragă OUG 21/2019 și să permită parlamentarilor, împreună cu patronatele din domeniul transporturilor și cu patronii platformelor de ride-sharing, să elaboreze o lege transparentă, clară și simplă, care să permită o concurență loială între taximetriști și platformele de ride-sharing. Și, cel mai important, să fie o lege dată în interesul consumatorului.

Platformele au aproximativ 2,5 milioane de clienți, mai mult de 10% din populația României

Noile reglementări ale curselor de ride-sharing au modificat și prețurile curselor cu acestea. Astfel, o cursă care costa 10 lei, acum costă peste 20 de lei.

Noile reglementări ale curselor de ride-sharing au modificat și prețurile curselor cu acestea. Astfel, o cursă care costa 10 lei, acum costă peste 20 de lei.

Aplicaţiile precum Uber, Bolt şi Clever, au comunicat faptul că vor fi mai puțini şoferi pe traseu sau chiar deloc având în vedere faptul că riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Platformele au aproximativ 2,5 milioane de clienți, mai mult de 10% din populația României, care ar putea să nu găsească suficienți șoferi. Cursele și-au modificat astfel prețul iar o cursă din Pipera până la Piața Unirii a ajuns să coste 50 de lei de la 25-30 de lei iar una din centru până la Marriott, de la 15 lei a ajuns să coste 25-30 de lei. Piaţa platformelor de ride-sharing pe care activează companii precum Uber, Bolt şi Clever se cifrează la 1,6 miliarde lei (340 milioane euro) şi și înregistrează profituri de 1 miliard lei (210 milioane euro) ceea ce face concurență companiilor de taximetrie. Clienții spun însă că serviciile Uber sau Clever sunt mult superioare celor oferite de companiile de taximetrie atât prin comportamentul șoferilor cât și prin condițiile oferite de mașină. Aplicațiile vor funcționa însă în continuare pentru că legea nu stiulează oprirea sau desființarea acestora. În plus, ministrul Transporturilor spune că cei care au primit amenzi să le conteste pentru că ele sunt ilegale vizând doar taximetria nereglementată și nu aplicațiile de ride-sharing. Guvernul a dat asigurări că în scurt timp va reglementa şi activitatea de ridesharing.