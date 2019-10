Scene de groază la un spital din Timişoara! Un tânăr a fost înjunghiat de un fost student la Medicină

Un tunisian in varsta de 27 de ani, care isi insotise un prieten, student la Universitatea de Medicina si Farmacie, a fost injunghiat in fata Institutului de Boli Cardiovasculare din Timisoara.

Dupa incheierea cursurilor, in fata spitalului, s-au intalnit cu un al treilea tunisian, fost student la Medicina in Timisoara, iar intre cei trei a izbucnit un conflict spontan. Tanarul care i-a asteptat in fata spitalului a scos un cutit si l-a injunghiat pe insotitor in spate.

Martorii au sunat imediat la 112, iar la fata locului a ajuns o ambulanta şi ppoliţia care l-a retinut pe tanarul agresiv.

Barbatul ranit a fost transportat la spital pentru ingrijiri.

"A fost in strada. Am avut studenti care au plecat de la cursuri de la noi. Unul dintre studenti tocmai pleca de la curs. Nu cunosc detalii. Stiu ca un fost student l-a asteptat pe strada si ca l-a atacat cu un cutit. A venit inapoi in ambulanta noastra, i-am acordat primul ajutor, apoi s-a chemat politia, care i-a preluat pe cei doi, victima si faptasul", a declarat pentru opiniatimisoarei.ro Constantin Luca, manager Institutul de Boli cardiovasculare Timisoara.

