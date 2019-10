Articol publicat in: Societate

Au apărut PRIMELE IMAGINI ale ATACULUI de la TIMIŞOARA. Fiul lui Sile Cămătaru A ÎNJUNGHIAT un bărbat şi a fugit! VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Au apărut primele imagini cu scnadalul de la Timișoara în timpul căruia fiul lui Sile Cămătaru a înjunghiat un bărbat, într-un club de manele și a fugit. Totul a pornit după ce victima a agresat-o pe patroana localului, nimeni alta decat iubita lui Alberto Balint. Recent, fiul lui Cămătaru a fost eliberat condiționat din închisoare. Atacatorul este acum căutat de poliție în întreaga țară.



Scandalul a început în jurul orei 4 dimineata, când tânărul de 29 de ani, care era băut, a vrut sa intre în club. Mai multi indivizi, printre care și patroana localului, iubita lui Alberto Balint, fiul lui Sile Cămătaru, au incercat sa-l impiedice sa patrunda. Pe imagini se observă, cum la insistentele femeii de a parasi incinta, acesta a luat-o în brate iar apoi s-a prabusit cu ea la pamant. Atac sângeros la Timişora. Fiul lui Sile Cămătaru a înjunghiat un tânăr într-un club de manele UPDATE Cei care o însoțeau pe femeie au încercat să îl alunge, dar aceesta a devenit agresiv. Într-un final, individul a fost scos din club, iar acolo a intervenit fiul lui Sile Camataru care l-a injunghiat în piept, după care a fugit. Rănit, tânărul înjunghiat s-a urcat intr-un taxi si a plecat spre casă. Pe drum i s-a facut rau si sunat la 112. Un echipaj SMURD l-a preluat și l-a transportat la spital pentru ingrijiri. Pentru că viața nu i-a fost pusă în pericol, victima nu a necesitat internare. Clubul în care s-a întâmplat totul este frecventat adesea de interlopi. Alberto Balint este acum căutat de polițiști. Acesta fusese eliberat condiționat după ce a primit o condamnare de 5 ani de inchisoare pentru trafic de droguri. loading...

