Scene tulburătoare la un centru de plasament din Hunedoara. Copii bătuţi cu mătură de către o angajata VIDEO

Mai mulți copii care se află în grija unui centru de plasament din Lupeni au fost supuși umilințelor și agresiunilor, se arată într-un clip publicat pe rețelele sociale. Imaginile au fost filmate în urmă cu un an, însă au fost făcute publice abia în aceste zile.

Imaginile arată cum câţiva copii sunt întinşi pe jos, şi agresaţi cu o bâtă, în timp ce unul dintre ei strigă „Lasă-mă”, în timp ce o voce de femeie îi răspunde: „Niciun lasă-mă, bine îţi face! Că dacă îţi plăcea, stăteai pe scaun. Foarte bine îşi face”.

Un grup de copii aflaţi în grija centrului de plasament din Lupeni susţin că astfel de incidente se repetă destul de des, iar personalul de acolo se comportă urât la adresa lor, adresându-le jigniri şi alte pedepse fizice. Un adolescent care doreşte să rămână sub protecţia anonimatului susţine că şi el a fost ţinta mai multe abuzuri şi că nu a mai rezistat. Mi-a scris. Cei care ar fi trebuit să fie modele pentru copiii fără familii, angajaţii centrului de plasament din Lupeni, sunt doar nişte monştri. În ultima perioadă, zeci de mesaje cu strigăte disperate de ajutor au ajuns la mine, prin email şi social-media. Au venit din partea copiilor adăpostiţi în casele statului. Astfel de incidente la care sunt supuşi copiii în repetate rânduri trebuiesc oprite, iar în cazul de faţă, credem că există cazuri izolate de abuzuri mult mai grave”, a fost mesajul publicat de Vişinel Bălan, cel care a prezentat filmuleţul.

Bărbatul care a solicitat intervenţia autorităţilor a susţinut, greşit, că filmuleţul a fost realizat în prima zi de Paşte, şi nu în luna martie 2019, conform reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Hunedoara.

Directorul DGASPC Hunedoara a declarat pentru adevarul.ro că a aflat despre existența filmulețului în jurul datei de 31 martie, iar ulterior a început o anchetă la centrul de plasament.

”Este vorba de un film realizat cu cel puţin un an în urmă, la Lupeni. Noi am aflat despre existenţa lui la sfârşitul lunii martie, şi are loc o cercetare disciplinară. Am identificat cine este persoana de sex feminin care agresează copii şi băiatul care loveşte. Suntem într-o cercetare, ieri am sesizat şi Poliţia. Doamna în cauză este în concediu medical, iar dacă revine din concediu va fi suspendată până la finalizarea cercetărilor. Dar nu este ceva real, de acum, recent. Aşteptăm rezultatele anchetei”, a precizat Geanina Ianc.