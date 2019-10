Articol publicat in: Life

Schimbare RADICALĂ în cazul accidentului provocat de Mario Iorgulescu. Mama tânărului care A MURIT aruncă BOMBA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mario Iorgulescu s-ar fi trezit din comă, la clinica din Milano la care a fost transferat de la Spitalul Emlias din Capitală. Fiul şefului LPF Gino Iorgulescu nu s-a întors încă în ţară, deşi este aşteptat de procurori, pentru a fi aufiat în dosarul accidentului soldat cu un mort. Mama lui Dany Vicol, tânărul care a murit în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, speră ca fiul şefului LPF să plătească pentru ceea ce a făcut. "Nu vreau nimic decât să se facă dreptate, atât. Copilul meu n-a fost vinovat. Copilul meu avea 40 la oră. Copilul meu n-a făcut nimic. Nu era băut, nu era nimic. Pur şi simplu se ducea acasă. De ce să mi-l omoare aşa un om? De ce să mi-l omoare aşa? De ce să îi ia viaţa un om aşa, că eu m-am chinuit foarte mult pentru el şi eu nu văd viaţa fără copilul meu.", a declarat mama lui Dany Vicol la Acces Direct. Primul anunţ făcut de medicii italieni, despre starea lui Mario Iorgulescu. Ce le-au transmis aceştia procurorilor de la Bucureşti "Ne-au distrsus familia, ne-au distrus viaţa. Într-un fel sau altul trebuie să plătească", a spus și mătușa lui Dany Vicol. Mario Iorgulescu este cercetat pentru ucidere din culpă, dar procurorii nu au suspendat ancheta şi nici nu s-au deplasat în Italia, ca să îl audieze. Cel mai probabil, Mario Iorgulescu va fi audiat când se va întoace în România. loading...

