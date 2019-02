ŞCOLI ÎNCHISE şi săptămâna viitoare din cauza gripei. ISMB: Va continua triajul în unităţile de învăţământ

Elevii se întorc luni la şcoală. Conform structurii anului școlar 2018 - 2019 aprobate de ministrul Educaţiei, semestrul al II-lea începe în data de 11 februarie 2019 şi se încheie la data de 14 iunie 2019. Excepţie fac elevii din clasa a XII-a şi cei de clasa a VIII-a care susţin în vară examenul de Bacalaureat, respectiv Evaluarea Naţională. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Conform structurii anului şcolar, până la încheierea anului şcolar elevii din toate ciclurile de învățământ vor mai avea două săptămâni libere, aşa-numita vacanţă de primăvară (20 aprilie - 5 mai 2019).

Există şi situaţii în care inspectoratele şcolare judeţene pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ sau la recomandarea conducerilor DSP, modificarea structurii anului şcolar.

Cum suntem în plină epidemie de gripă şi numărul îmbolnăvirilor şi deceselor cauzate de virusul gripal este în creştere nu este exclus ca în perioada următoare să mai aveam grădiniţe sau şcoli cu cursuri suspendate din cauza gripei sau a numărului mare de copii cu viroze.

Conform legii, cursurile se pot suspenda în grădiniţele în care timp de trei zile consecutiv sunt trei cazuri de copii cu gripă, dar şi dacă timp de trei zile consecutiv rata de absenteism din această cauză este de peste 20%.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Marina Manea, va continua triajul în unităţile de învăţământ.



"Un pre-triaj se va face de către cadrele didactice. Cadrele medicale vor face triaj", a declarat vineri pentru AGERPRES Marina Manea.

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, În săptămâna 28.01.2019 – 03.02.2019 activitatea gripala a avut un trend crescator, a evoluat cu intensitate inalta, cu extindere nationala. Morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, iar rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile

testate s-a mentinut la peste 60%.

Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrat la nivel national a fost de 145.622, cu 34.5% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (108.240) si cu 8.5% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (134201).

La nivel naţional s-au inregistrat 3.455 cazuri de gripa clinica, raspandite pe intreg teritoriul tarii, şi peste 90 de decese, cele mai multe confirmate cu virus gripal, tip A, subtip (H1)pdm09.

Conform ultimei informări INSP, cele mai multe cazuri de gripă au fost confirmate în Bucureşti (483), Constanţa (121), Olt (114) şi Prahova (111). La capitolul decese, cele mai multe au fost înregistrate în Prahova (17) şi Bucureşti (13).

Recomandări pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;

- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;

- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);

- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;

- Evitarea aglomeratiilor;

- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;

- Continuarea vaccinarii antigripale;

- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice