Scrisoarea fiicei fostului arbitru Dan Lăzărescu: "Este cumplit prin ce trecem eu şi familia mea"

Chiar dacă extrem de afectată de momentele prin care trece, fiica lui Dan a ţinut ca lumea să nu rămână cu impresia că a fost părăsit. Că nu ar fi fost căutat de nimeni şi că în acest mod şansele de a fi salvat au fost mai mici. Andreea Maria a fost la tatăl său şi duminică, au stat de vorbă, şi luni, când nu i-a mai răspuns la telefon şi a intrat cu ajutorul poliţiei în casă.

"Bună seara, Andreea Lăzărescu mă numesc, fata fostului arbitru Dan Lăzărescu. Aş dori să fac lumină în cazul morţii tatălui meu. Tatăl meu nu suferea de o boala anume, un stop cardio respirator i-a fost fatal. Este greu sa vorbesc despre cele întâmplate, dar este cazul. Nu este adevarat că l-am găsit după o zi. L-am gasit chiar în acele momente pentru că am simțit. Şi fac acest anunţ pentru ca vreau să evit să mai apără orice fel de speculați

Tatăl meu, în ultimele 2 zile de viaţă nu mai vorbea cu nimeni la telefon în afară de mine şi de mama lui. Duminică seară am fost la el pentru că nu răspundea la telefon, am vorbit cu el, am intrat in locuință. Îi era rău, dar nu exagerat.

Am plecat acasă spunându-mi că mă va suna în următoarea zi, luni. În ziua de luni am fost la el, dar nu a mai răspuns, am încercat să intru în casă nu am reuşit fără echipajul de poliţie. Data şi ora decesului au fost : 'LUNI, 11 MAI, ORA 22:00'. Este cumplit prin ce trecem eu şi familia mea. Suntem îndurerați, total distruși", este scris în mesajul trimis de Andreea.

Dan Lăzărescu a fost unul dintre arbitrii importanți ai României, dar a fost forțat să se retragă din activitate în 2004, din cauza unor probleme de sănătate. După retragere, fostul arbitru a fost vicepreședinte CCA și analist TV. Înmormântarea va avea loc joi, la Joiţa, acolo unde este înmormântat şi tatăl său.

