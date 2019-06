Se dau tichete sociale pentru elevi. Care este valoarea voucherelor

Pentru al şaselea an, proiectul Tichete sociale „Eu vreau să merg la şcoală!" a fost benefic pentru un număr de 100 persoane, scrie independentonline.ro. Acordarea acestor tichete urmăreşte diminuarea riscului de abandon şcolar în rândul copiilor care provin din familii ce se confruntă temporar cu probleme financiare şi materiale.

Cu ajutorul acestora, copiii îşi pot achiziţiona alimente, rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, cât şi produse de curăţenie şi igienă. Valoarea tichetelor este de 70 lei lunar pentru fiecare beneficiar. Această sumă se alocă în decursul unui an şcolar, iar numărul maxim de beneficiari este de 150 persoane. La un calcul simplu, timp de 10 luni cât se desfăşoară un an şcolar, înmulţit cu 70 lei pe lună, valoarea lunară a unui beneficiar, rezultă 700 lei pentru un copil într-un an şcolar. Cum pe listă se pot înscrie maxim 150 elevi, denotă faptul că abandonul şcolar poate fi evitat cu 105 mii de lei.

În anul şcolar 2018-2019, 100 de persoane s-au înscris iniţial, însă doar 72 au beneficiat până la sfârşit... Cei 28 de beneficiari nu au respectat în totalitate condiţiile de eligibilitate. Spre exemplu, copilul nu trebuie să aibă mai mult de 10 absenţe nemotivate pe semestru şi să aibă media 10 la purtare. Aceasta este una dintre ele, care se încalcă cel mai des... Totodată, venitul net al fiecărui membru al familiei nu trebuie să depăşească suma de 500 lei!» susţine Luminiţa Munteanu, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia. Totodată, comparativ cu anul şcolar precedent, numărul beneficiarilor a scăzut. Astfel, în anul şcolar 2017-2018, 135 de persoane au luat tichete sociale în cadrul proiectului «Eu vreau să merg la şcoală!.