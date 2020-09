Se deschide portalul 9.9! De ce 9.9.2020 e o zi puternica si luna septembrie este una speciala?

Data de 9 septembrie 2020 este una foarte puternica. Deschiderea portalului energetic 9.9 pe care nu l-am experimentat de ceva vreme, presupune mai mult magnetism, mai multa intelepciune, mai multa actiune, mai multe oportunitati.

Vibratia numarului 9 presupune incheierea unui ciclu si deschiderea altuia, presupune regenerarea, reintoarcerea la origini. Pot aparea furtuni la orizont, dar cum actionezi in fata lor depinde de tine. Pot aparea suisuri, coborasuri, pot aparea intrebari la care n-ai raspunsuri. Iar tot ce trebuie sa faci este sa te dezvolti, sa devii mai puternic, sa mergi mai departe pe drumul tau.

Vibratie 9 + Vibratie 4 = Sfarsit si inceput

Vibratia numarului 9 este amplificata de vibratia intregului an 2020 (4), care este despre construirea fundatiei. Deci, un final de ciclu este sustinut de perspectiva crearii unei noi perspective, mai puternice, asupra vietii.

Aceasta miscare poate insemna mutarea dintr-un apartament intr-o casa mai mare, schimbarea orasului de resedinta, mutarea intr-o alta tara, constructia unei noi case. Vibratia 4 mai poate insemna curatirea spirituala, dar si fizica. Scapa de credintele vechi care te tin pe loc, dar si de lucrurile in casa care nu iti mai sunt de ajutor. Astfel, conform principiilor feng shui, vei crea mai mult spatiu sacru.

Combinatia vibratiilor 9 si 4 mai poate insemna o rearanjare in plan familial. Poate este nevoie sa faci o reimpartire a sarcinilor in casa, a rolurilor pe care le aveti. Sau poate te muti impreuna cu persoana iubita, sau planuiti aducerea pe lume a unui copil. Ceva vechi se incheie, ceva nou si mai puternic incepe.

Din punct de vedere spiritual, vibratia numarului 4 este asociata cu cele patru elemente (aer, apa, foc, pamant). Cand cele patru elemente ajung impreuna se creeaza o neutralitate perfecta, un echiilibru intre ce e viu si ce nu e viu. Cand lucram in practicile noastre spiritual cu toate cele patru elemente, constientizam care este rolul existentei noastre.

Luna septembrie aduce lectii, daruri, provocari. Toate menite sa te ajute ca sa-ti gasesti sensul.

Iata ce iti aduce luna septembrie, in functie de numarul tau personal (cifra destinului). Cum se calculeaza afli aici.

Numarul personal # 1

Cel mai probabil, ai avut pana acum un an cu noi inceputuri si cu schimbari care te-au dus intr-o noua directie. Lasa-ti originalitatea sa straluceasca, scoate la lumina sinele adevarat. Ai increde in propriile instincte si nu urma multimea. Luna septembrie este probabil sa-ti aduca si mai multe perspective. Continua sa faci pasi mici inainte pe calea pe care te simti cel mai bine si vei vedea si progresele. De asemenea, se anunta o luna buna si din punct de vedere profesional. Nu cobori stacheta!

Numarul personal # 2

Cel mai probabil, ai avut pana acum un an dual. Poate ca te-ai simtit confuz in dorintele tale. Fie ca e vorba de cautarea unui partener de cuplu, fie ca vorbim de afaceri, ai avut indoieli. In aceasta luna septembrie, insa, pare ca ai mai multa claritate. Poti incerca sa pui in aplicare un plan. Iesi in oras mai des, intalneste oameni noi, fa-ti prieteni, cunostinte, o retea de cunostinte care te poate ajuta la un moment dat. In dragoste este un moment perfect sa incetinesti ritmul si sa vezi ce ti s-ar potrivi cu adevarat. Abia apoi sa pornesti in cautarea unui partener romantic.

