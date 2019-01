Sebastian Ghiţă: Mircea Negulescu deţine înregistrări compromiţătoare cu Laura Codruţa Kovesi VIDEO

"La sfarsit domnul Casandrescu in bunatatea si marinimia sa spune, la sfarsit - si amaratului de Ghita ii dam 3 zile de la comunicare sa conteste decizia. Stiti ce face pe 20? Fara sa mai citeze? Spune ca dreptul asta pe care mi l-a dat, nu eu, eu nici avocat nu aveam, el de capul lui, nu a comunicat nimic si a eliminat dreptul spunand ca e eroare materiala. Pe 30 august se mai sesizeaza din oficiu, apoi respinge sesizarea".

Fostul deputat a vorbit din nou despre abuzurile de la vârful justiției din vremea în care Laura Codruța Kovesi se afla la cârma DNA.

"Ar fi povestit Onea şi Negulescu de şefa Kovesi. Aşa au ameninţat, daca ne arestati spun. Negulescu a si inregistrat-o pe Kovesi. Asa se lauda in Ploiesti, ca Kovesi n-o sa-i faca nimic ca are inregistrari".

Ghiță a făcut referire și la un episod din ziua în care a fost reținut la Belgrad. Atunci, un om al legii ar fi fost trimis la fostul deputat acasă pentru a verifica dacă se află acolo.