Secretar de stat la Sănătate: "Avem tot ce e nevoie, avem soluţii să gestionăm cazurile care vor apărea după începerea şcolii"

Odată cu începerea noului an şcolar, autoritățile se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de coronavirus. În acest context, Ministerul Sănătății a dispus încă de luna trecută evaluarea capacității spitalelor de a face faţă unui nou val de îmbolnăviri. A fost evaluată inclusiv capacitatea spitalelor de pediatrie de a primi şi trata pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.

“Evident că vor exista astfel de situații, nu ne îndoim de acest lucru. Au existat în toate țările în care s-a început școala, nici una nu a făcut excepție. Am vrut să știm care ne sunt limitele, fie că vorbim de numărul de paturi, de resursa umana, e important să știm. Avem tot ce e nevoie, avem o situație foarte clară și vom avea soluții pentru fiecare problemă punctuală. Problematica nu se pune la numărul total de paturi, ci mai degrabă la numărul de paturi pe care poate să-l acopere o anumită regiune.

Virusul nu are un ghidaj geografic, așa că trebuie să fii capabil să gestionezi o situație care poate apare o proporție asimetrică față de capacitățile sistemului la nivel local. Apare poate într-o zonă care nu are un centru universitar. Așa că am adunat aceste date ca să fim pregătiți”, a declarat, la Medika TV, secretarul de stat Andrei Baciu.

Acesta a subliniat faptul că nu copiii reprezintă problema, ci membrii familiilor lor împreună cu care locuiesc şi care pot avea boli asociate, fiind astfel mult mai vulnerabili în faţa infectării cu noul coronavirus. Andrei Baciu crede că dacă regulile impuse vor fi respectate cu strictețe, în școli nu vor avea loc îmbolnăviri. Problema apare însă în afara școlii:

“Problema nu e ce se întâmplă în clase, în timpul orelor. Acolo măsurile sunt clare. Problema e mai degrabă ce se întâmplă înaintea orelor și după ore. Trebuie să ținem cont și de faptul că majoritatea copiilor sunt asimptomatici. Riscul mare nu e în ceea ce-i privește pe copii, ci acela că pot transmite virusul altor persoane, care pot dezvolta forme severe, critice. Asta este ceea ce dorim să evităm”, a mai spus secretarul de stat Andrei Baciu la Medika TV.