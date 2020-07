Secretele Nataliei Mateuţ, pentru un trup de zeiţă: "Fac sala de mult. Când ajung la 55 de kilograme e rău, mă enervez"

„Pe perioada pandemiei am făcut sport în casă și în zilele călduroase, când vremea mi-a permis, am ieșit afară, pentru că stau la vilă cu curte, și m-am aprovizionat cu tot ce trebuie: gantere, salteluță, am și aparate, bandă și altele prin casă, la care mai face mama, ea neputând și neavând timp să meargă la sala în fiecare zi. M-am folosit atunci de ele și mi-am făcut o mică sala acasă și un program aproape zilnic, iar acum, de când s-au deschis sălile am reînceput din nou activitatea.

Merg la kickbox, la tot felul de clase care mai de care mai variate pentru că e important să avem grijă de joi și să facem sală.

Eu una fac sala de mult, sunt obișnuită cu sportul, mi-a plăcut întotdeauna să am grijă de mine, să fac mișcare regulat. Recunosc că în perioada pandemiei m-am și îngrășat puțin dar cred că am dat jos cele 2-3 kilograme pe care le-am pus stând acasă. Nu îmi fac griji! Pe cât de repede mă pot îngrășa, metabolismul mă ajută să slăbesc la fel de repede.

Mănânc salate, peste, grătar, tot felul de cărnuri slabe, fresh-uri dimineața, dulciuri cât mai puțin, fructe, pepene roșu, caisele, cireșele sunt nelipsite din frigiderul meu. Îmi fac tot felul de smoothie-uri, de sucuri naturale și alte combinații de gen, încerc să nu mănânc foarte mult dar am fost dintotdeauna și sunt o pofticioasă. Trebuie să mă abțin pe partea de dulciuri.

Nu am antrenor personal la sală, fac clase, gen ore, dar e tot timpul antrenorul care face cu noi și se ocupă de fiecare. Ca și kilograme variez între 50 și 55. Când ajung la 55 de kilograme e rău, mă enervez, acum cred că am vreo 51 de kilograme, ceea ce este bine, la o înălțime de 1,70. Iar în afară de silicoane nu am nicio operație estetică și nici nu doresc să îmi fac în viitorul apropiat!", a declarat Natalia Mateuţ la Antena Stars.