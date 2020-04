Secretul spitalului unde medicii nu se infectează cu CORONAVIRUS. Filmare EXCLUSIVĂ din ZONA ROŞIE

Cu o lună înainte ca în ţara noastră să fie confirmat primul caz de coronavirus, medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara au început să se pregătească pentru ceea ce avea să urmeze. Şi-au cumpărat echipamente de protecţie, au făcut zi de zi instructaj şi, cel mai important, au modificat circuitele din spital, astfel încât virusul să nu pătrundă dintr-o zonă în alta.

"Cea mai contaminată zonă este cea a saloanelor. E zona roşie. Coridoarele, sunt şi ele zone roşii, pentru că spitalul nostru este vechi şi nu are grupuri sanitare în saloane, aşa că pacienţii traverseză coridoarele. De aceea e foarte important să ai ferestrele deschise, ca să ventilezi ca să reduci foarte mult concentrația infecțioasă a acestor zone. O zonă tot aproape roşie este scara", spune dr. Dorin Vancea pentru România TV.

Tocmai de aceea, scara nu este folosită de personalul medical din spital. Şi pentru că zona saloanelor este cea mai contaminată, la tot pasul au fost montate dispersoare pentru dezinfecţie, dar şi aparate cu ultraviolete care purifică aerul.

Cu toate măsurile de protecţie, migrarea virusurilor nu este exclusă. Astfel că, la ieşirea din zona roşie încep alte măsuri.

"Am mai făcut un paravan de la zona roşie spre camerele de dezbrăcare-îmbrăcare. Acolo este o zonă gri, unde există un nivel de contaminare, dar mic. Dvs ați venit cu echipamentul din zona roșie, potențial puteați să contaminați acolo după care ați intrat în camera de dezbrăcare, unde v-ați dat jos echipamentul cu care ați fost în zona roșie, după care ați fi putut intra în zona parțial contaminată și abia apoi în zona curată. Dar așa, ați ieșit pe scara aceea direct în zona curată", mai povesteşte medicul Dorin Vancea.

Pe lângă aceste circuite care s-au dovedit a fi funcţionale, extrem de important este şi factorul uman.

"Am sectorizat activitatea, pentru că este nevoie de empatie nu doar faţă de bolnav ci şi faţă de personal. Am împărţit în echipe mici, cu program de lucru nu foarte lung, astfel încât să nu fie obosiţi şi să greşească în momentul în care acţionează cu aceşti bolnavi", spune medicul Ovidiu Fira Mlădinescu

S-a schimbat şi modul de lucru: se comunică foarte mult la telefon.

"Păstrăm în permanenţă legătura cu un coleg care este în zona verde, tocmai pentru că nu putem lua lucruri dintr-o zonă în alta. Trebuie să păstrăm circuite şi atunci avem această modalitate de a comunica prin cască. De asemenea, avem aparate automatizate, cu care îi rugăm pe pacienţi să îşi măsoare tensiunea şi pulsul şi păstrăm în permanenţă lagătura cu ei prin telefon", spune medicul Ştefan Frenţ.

Astfel, personalul de la spitalul Victor Babeş din Timişoara este protejat. Şi, în plus, nimeni nu a dat bir cu fugiţii de teama noului virus.

"Cu toate că noi eram de altă specialitate, în momentul în care s-a decis că noi vom lucra cu pacienţi de Covid, nu am avut dezertări în rândul personalului. Nu am avut aceste derapaje. Dar, importat este că toţi trebuie să avem un alt mod de abordare şi să fim atenţi la cum ne folosim resursele de care dispunem", a spus dr. Ovidiu Fira Mlădinescu.

Ce spun pacienții de la Victor Babeș din Timișoara

Aproape 190 de pacienţi cu COVID-19 luptă la Spitalul „Victor Babeş" din Timişoara pentru sănătatea şi viaţa lor. Unul dintre pacienții internați aici este un angajat al Ambulanței.

„Lucrez la ambulanţă, cred că de la pacienţi, nu ştiu, nu pot să îmi dau seama. M-am simţit rău într-o zi, am sunat conducerea şi am spus hai să mă testeze. Am avut durere de cap, ameţeli, lipsă poftă de mâncare, lipsă miros, lipsă gust şi îmi ardea toată faţa. Ochii în cap. Lucrând cu bolnavii, toată ziua să cari bolnavi cu COVID, te supui riscului, nu ai ce să faci, asta este", a spus acesta.

Un alt pacient din spital povestește că a fost speriat când a aflat că este infectat, dar că știa că la spitalul din Timișoara sunt medici foarte buni.

„La început a fost ca o simplă răceală, în trei aprilie am făcut frisoane, febră, am rămas două zile fără miros, fără gust şi mi-am dat seamă că sunt infectat. A doua zi am şi sunat la 112, au venit, mi-au făcut testul şi peste două zile mi-a venit rezultatul pozitiv. A şi venit salvarea şi am fost adus aici. Am fost un pic speriat, văzând cazurile grave care erau la televizor, dar ştiam că aici sunt doctori foarte buni şi o să iasă cu bine până la urmă", a povestit bolnavul.

„Mi-a fost rău şi nu primeam aer şi atunci am chemat salvarea acasă şi mi-au spus să sun la medicul de familie, mi-a dat antibiotice dar nu am putut să iau decât trei zile şi am vomitat, am avut diaree, am chemat iar salvarea şi atunci m-au dus la judeţean, m-au testat şi mi-au spus că... m-au trimis aici, dar nu mă simt bine deloc. Dimineaţa nici nu pot să mă spăl pe dinţi, nu am forţă, nu am putere, nu respir cum trebuie. Ameţesc, nu mai am forţa pe care o aveam înainte", a declarat o femeie internată la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

O altă pacientă le povestește medicilor că a avut diaree, dar aceștia spun că acesta este un efect advers al tratamentului.

„Unul dintre tratamentele pe care le folosim împotriva virusului, la unii pacienţi dau efecte adverse unul dintre ele fiind diaree şi atunci înlocuim cu alte alternative. Şi dumnealui a avut diaree, am schimbat schema de tratament şi a dispărut şi efectul secundar", a declarat medicul Ştefan Frenţ.

Un alt pacient spune că se află de 16 zile în spital și așteaptă să plece acasă.

„Am avut o răceală extraordinar de puternică, care la un moment dat m-a dus într-o situaţie că nu mai puteam sta pe picioare. Nu am avut febră, doar am tuşit, m-au dus cu ambulaţa la Clinicile Noi, acolo mi-au făcut un film la plămâni şi m-au găsit cu o infecţie. În momentul în care mi-a făcut testul mi-a ieşit pozitiv. După care, duminică seara m-a transferat aici în spital la Victor Babeş. Aveam o presiune aşa în mintea mea, aveam nişte emoţii extraordinar de mari şi un stres, nu ştiam ce va urma. Dar Îi mulţumesc lui Dumnezeu că tratamentul care mi s-a făcut, medicii care s-au ocupat de fiecare dintre noi şi... într-un mod deosebit, mi-am revenit atât de mult încât momentan mai iau două pastile şi aştept să mi se facă testul să plec acasă. Azi am 16 zile, am petrecut Paştele aici, într-adevăr nu mi-a fost uşor, dar asta nu a fost o problemă peste care să nu pot trece. Important este că a doua zi a luat-o şi pe soţia, trâind în aceaşi casă şi au dus-o la clinici şi pe ea cu salvarea, dar ea a fost depistată negativ şi după două zile au trmis-o din nou acasă", a spus acesta.

Până acum, la Spitalul Victor Babeş din Timişoara au fost vindecați aproape 300 de bolnavi de Covid-19.