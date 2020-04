Schemă nouă de tratament pentru pacienţii cu coronavirus

Medicul Virgil Musta a decis să schimbe schema de tratament a bolnavilor, după ce a participat La o conferinţă internaţională în domeniul medical şi a cercetat mai multe studii realizate de medicii din China, SUA şi alte ţări din Europa. Noua schemă este aplicată pentru a scădea numărul celor care ajung la Terapie Intensivă, în stare gravă.

"Am primit nişte studii din lume, cu discuţii legate de cauza deceselor şi ce s-a mai descoperit şi am participat la conferinţe internaţionale cu specialişti din China, SUA şi Europa. Fiecare transmitea experienţa lui şi studiile pe care le fac. S-a constatat la necropsii, la italieni, că apare o tromboză masivă în mai toate organele. Pornind de la această idee, am implementat acest tratament. S-a neglijat această componentă. Am completat schema anterioară. Noi aveam schema antivirală. De o lună, de când am văzut că este legat de toxine, de riscul de coagulare al vaselor mici la nivelul plămânilor, al creierului, ficatului şi rinichilor, am stabilit o schemă de terapie antivirală şi patogenică. Există două mecanisme: inflamativă masivă, care are consecinţe nefavorabile, şi coagularea precoce, care duce la tromboze ale vaselor mici. Astfel, acum tratamentul se face anticoagulant, antiviral şi antiinflamator", a explicat, pentru News.ro, medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara.

Noua schemă de tratament este aplicată tuturor suspecţilor şi bolnavilor care ajung la spitalele din Timişoara într-o stare incipientă sau medie a bolii.

"Această schemă încearcă să prevină complicaţiile şi evoluţia severă a bolii. Încercăm să acţionăm precoce ca să nu ajungem la Terapie Intensivă. Asta depinde şi de cât de repde ajunge pacientul la noi. Am creat un protocol pentru spitalele suport. În momentul în care pacienţii sunt suspecţi, aşteaptă investigatia, ARN-ul viral, să se aplice terapia anticoagulantă, să nu se mai piardă timp. Vreau să dezvoltăm această idee şi la nivelul regional. Toată lumea doreşte să lucrăm împreună, colaborăm bine, mă ascultă, vor să înveţe de la noi. Până una-alta, nouă nu prea ne-au ajuns în Terapie, dar încă nu e un studiu făcut. Vom analiza şi acest aspect, pentru că sunt mai mulţi factori. Unii ajung direct la Terapie Intensivă. Acolo nu am apucat să mai dăm tratamentul. Noi aici dăm nişte forme puţin mai simplu de administrat. La Terapie sunt lucruri mai complicate, mai multe posibilităţi de terapie", a adaugat Musta.

În judeţul Timiş, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, au fost depistate 408 cazuri. Totodată, la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara, au fost vindecaţi aproape 300 de pacienţi din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş - Severin.