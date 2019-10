Sectorul 1 vrea să cheltuiască 5 milioane de euro pentru un sistem de închiriere biciclete

"13.000 Euro pentru o bicicleta (pentru 3 ani de exploatare).

Asta au votat azi consilierii PSD si PNL de la Sectorul 1. Vor fi 390 de biciclete si s-a prevazut o suma de aproximativ 5 milioane de Euro (suma poate fi chiar mai mare de 5.000.000 Euro).

Lasand la o parte ilegalitatile (nu respecta PMUD, s-a votat fara dezbatere, in Bucuresti nu exista nici macar 10 km de piste, studiul de fezabilitate are date eronate care incerca sa justifice proiectul etc) si pretul de 13.000 Euro/bicicleta, ar trebui sa mai stiti ceva...

In Bucuresti exista cel putin 7 (sapte) sisteme de inchiriere de biciclete si trotinete.

Trotinete: Lime, Flow, Wolf-e Rides si I'velo (in teste)

Biciclete: I'velo Urban, I'velo Relax, Student oBike, ApeRider (suspendat de un an).

Trebuie spus ca pentru a face loc acestui proiect, de 13.000 Euro/bicicleta, Primaria Sectorului 1 a inchis un alt sistem de inchiriere biciclete pe care il administra: La Pedale.

Curios, toti acesti consilieri care au votat proiectul nu au fost curiosi sa afle de ce proiectul s-a votat in regim de urgenta (adica fara dezbatere), de ce din Studiul de fezabilitate sunt omise informatiile corecte despre infrestructura pentru biciclete si cum de nu li s-a parut suspect de mare pretul de 13.000 Euro/bicicleta", a scris comunitatea Optar.ro pe Facebook.

Proiectul votat marţi prevede

- minim de 44 de staţii inteligente de predare şi preluare a bicicletelor,

- 390 de biciclete inteligente mecanice prevăzute cu computer de bord,

- 15 triciclete pentru seniori

- 15 triciclete pentru persoane cu dizabilităţi,

- centru de operare cu sistem integrat software şi hardware de gestiune şi comunicaţii.

La şedinţa de consiliu a luat cuvântul reprezentantul Grupului de iniţiativă civică Kiseleff, Claudia Florescu, care a contestat urgenţa acestui proiect, care a fost introdus pe convocatorul unei şedinţe extraordinare.

„De ce nu poate trece el prin procedura legală şi firească de dezbatere publică? Dacă avem şi noi cetăţenii ceva de spus despre acest proiect? Este totuşi o investiţie de 5 milioane de euro, atâta vreme cât infrastructura nu există”, a spus Claudia Florescu, potrivit Capital.ro.