Şedinţa Birourilor permanente reunite, suspendată. Calendarul moţiunii de cenzură nu a putut fi stabilit

"Nu s-au putut întruni Birourile permanente pentru a lua hotărârile privind calendarul şi programul moţiunii. Mâine vom convoca din nou. Eu am crezut că este o grabă de a scăpa această ţară de pesedişti şi de acest guvern şi am constatat că cele cinci partide au lipsit de la şedinţă", a afirmat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.



Moţiunea de cenzură, iniţiată de Opoziţie la adresa Guvernului Dăncilă, a fost depusă marţi în Parlament.



Moţiunea, intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!", are 237 de semnături de la parlamentari PNL, USR, PMP, UDMR, PRO România, ALDE, doi deputaţi ai minorităţilor naţionale, patru parlamentari PSD şi un deputat independent, după cum a anunţat prim-vicepreşedintele liberalilor Raluca Turcan.

