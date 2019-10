Articol publicat in: Life

"Şedinţă" PSD la botezul fiicei Alessandrei Stoicescu VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Liderii PSD au petrecut aseară. Viorica Dăncilă a fost invitată la botezul fiicei Alessandrei Stoicescu. Primarul Capitalei, Gabriela Firea si sotul său, Florentin Pandele, au fost nașii de botez ai micuței Sara.

Gabriela Firea a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii de la petrecere. În imagini apar premierul Viorica Dăncilă si europarlamentarul Rovana Plumb. De asemenea, la botez au fost prezenti secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană si fostul lider PSD, Adrian Năstase. Si fostul ministru Olguta Vasilescu a fost la restaurant, alături de ceilalți lideri PSD. Primarul Capitalei a avut un rol foarte important în această sâmbătă, pe 19 octombrie. A participat la botezul fetiței Alessandrei Stoicescu, o ceremonie în carul căreia ea și soțul ei au devenit părinții spirituali ai micuței. Gabriela Firea a devenit nașa de botez a micuței și a făcut publice și câteva fotografii de la marele eveniment. La fericitul eveniment, edilul Capitalei a purtat o ținută elegantă, compusă dintr-o rochie de dantelă albă, cu fustă din tul, la care a asortat o pereche de sandale nude. Gabriela Firea a devenit nașa fetiței prezentatoarei TV și a avut grijă de micuță, pe tot parcursul ceremoniei religioase. Preotul a binecuvântat-o pe fetiță, iar slujba de creștinare a avut loc în urmă cu puțin timp, la Parohia Sfânta Vineri Pajura. De asemenea, emoțiile au fost foarte mari și pentru Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu. Aceștia au făcut câteva declarații, la scurt timp după marele eveniment. Fetița în vârstă de câteva luni a primit numele de Sara Maria Constantinescu. "Cu siguranță e norocoasă, vezi ce zi frumoasă e azi? Sunt extrem de emoționată. Ea e cumințică până acum. E foarte cuminte. Nașii sunt pregătiți”, a spus Alessandra Stoicescu, potrivit libertatea.ro. Aceasta a mai spus că își dorește ca fiica ei să aibă parte de tot ceea ce este mai bun, adugând că vrea „să fie sănătoasă, să aibă viață lungă, și să fie norocoasă”. loading...

