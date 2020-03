Sediul Poliţiei Locale Buziaş, închis. Poliţiştii au intrat în izolare după ce soţia unuia dintre ei a fost testată pozitiv cu COVID-19

"Soţia unui poliţist local a fost testată pozitiv, acum este la Spitalul Victor Babeş din Timişoara şi se simte bine. Dar ea era încă din data de 20 martie bolnavă acasă, suspectă de pneumonie. Medicul de familie i-a dat (tratament - n.r.), era caz asimptomatic, dar luni a fost testată pozitiv. Când am aflat de soţia dânsului, am autoizolat toţi poliţiştii locali care au intrat în contact cu el, inclusiv trei poliţişti de la Poliţia Naţională. Acum Poliţia Locală Buziaş este închisă pentru dezinfecţie şi pentru că angajaţii sunt în stare de izolare la domiciliu", a declarat primarul oraşului Buziaş, Sorin Munteanu, pentru Agerpres.



Potrivit acestuia, Primăria Buziaş lucrează acum cu Jandarmeria, cu Poliţia Locală şi cu doi bodyguarzi pe care îi are.



El a precizat că poliţiştii contacţi sunt în autoizolare 14 zile, până în data de 8 aprilie.



"Şi Primăria Sacoşu Turcesc este închisă, de acolo s-a infectat soţia poliţistului nostru local, dar şi alte două colege ale acesteia din acea primărie sunt infectate", a menţionat Sorin Munteanu.