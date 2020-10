Şeful de campanie al lui Nicuşor Dan: "Mult timp Nicuşor a fost ca un boxer singur în ring. Contracandidatul nu îi rostea numele"

Campania electorală a primarul ales al Capitalei a fost dusă mai mult în spațiul online. Nicușor Dan este un ”veteran” în ceea ce privește alegerile. De asemenea, Răzvan Săndulescu, împreună cu echipa sa, sunt ”veterinari” ai campaniilor electorale.

”Am avut însa șansa unui candidat bun inclusiv din punctul de vedere al consultanței politice. E ceea ce eu numesc "candidat partener", adică un candidat care înțelege ca trebuie să facă un parteneriat autentic cu consultantul pentru reușita campaniei. Am comunicat foarte bine cu Nicușor Dan, i-am explicat strategia propusă, am discutat constant abordările și soluțiile și am putut astfel construi exact ceea ce ne-am dorit” , susține Răzvan Săndulescu.

Conform șefului de campanie al lui Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei a plecat cu șansa a doua, deoarece este foarte greu de înlocuit un primar în funcție.

”Am avut de înfruntat un adversar redutabil, care dispunea de resurse superioare, inclusiv la nivelul media. E de amintit aici campania de publicitate a Primăriei Generale, difuzată inclusiv in ziua alegerilor. Un primar în funcție este foarte greu de înlocuit, mai ales că acesta venea după o activitate extrem de vizibilă în perioada stării de urgență. Pot spune, că am plecat cu șansa a doua” , a explicat șeful de campanie.

Mai mult decât atât, Răzvan Săndulescu susține că adversitatea față de Gabriela Fira a fsot redusă, în raport cu nivelul înregistrat în anii precedenți, iar Nicușor Dan a fost mult timp singurul care ataca, în timp ce Firea nu îi pronunța numele.

”Un consultant trebuie să lucreze cu realitatea, nu cu povești. Ca să fie artificii, e nevoie și de foc. Să nu uităm că mare parte din campanie s-a desfășurat vara, în timp ce oamenii erau în concedii, după o perioada de carantina, fără vreun mare interes pentru mesaje politice. Adversitatea față de Firea era, de asemenea, redusă, în raport cu nivelul înregistrat în anii precedenți, iar primarul în funcție a evitat, mare parte din campanie, să comunice agresiv. Mult timp Nicușor Dan a fost ca un boxer singur în ring, care dă pumni în aer. Contracandidatul nici măcar nu îi pronunța numele” , a menționat acesta.

Campania edilului a țintit acolo unde se putea obține favorabilitatea. Echipa acestuia a acționat chirurgical și a sperat că mesajul ofensiv al candidatului va determina o contrareacție.

”Nu ne-am propus să cream un val efervescent nerealist, ci să țintim foarte exact acolo unde știam că putem obține favorabilitate. A trebuit să acționăm chirurgical, nu am pescuit cu năvodul. Și am sperat că mesajul ofensiv al clientului va determina o contrareacție din partea primarului în funcție, mai ales, pe măsură ce creștea presiunea apropierii alegerilor. Acest lucru s-a întâmplat, cu două săptămâni înaintea scrutinului, când au difuzat acea înregistrare legată de cazul Mitrache. Atunci a fost prima dată când am crezut că putem învinge. Obținusem, în sfârșit, o dezbatere, chiar dacă nu față în față, ci de la distanța” , a continuat acesta.

”Existau două opțiuni mari pe subiectul Orășelul Copiilor: ignorarea și explicarea. Erau argumente pentru fiecare, după cum fiecare varianta avea și minusurile ei. Am optat pentru explicare, pentru a demonta rapid, detaliat și categoric acuzațiile. Am considerat că problema trebuia înfruntata direct, pentru a putea menține ulterior credibilitatea mesajului general al campaniei și pentru a nu lăsa initiațiva în zona PSD. Am interpretat însa acest atac - în fapt o manipulare care venea în totală contradicție cu realitatea pe care bucureștenii o știau de ani de zile despre Nicușor Dan - drept o eroare de campanie a PSD, iar publicul drept un semn de slăbiciune și disperare” , a declarat Răzvan Săndulescu.