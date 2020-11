Şeful Pfizer s-a îmbogăţit deja de pe urma vaccinului anti-Covid. A vândut într-o zi acţiuni de 5,5 milioane dolari

Directorul executivul a vândut acțiuni Pfizer în valoare de peste 5,5 milioane de dolari luni, în aceeași zi, producătorul de medicamente a declarat că vaccinul său experimental împotriva COVID-19 are o eficienţă de 90%.

Descoperirea inovatoare a făcut ca prețul acțiunilor Pfizer să crească până la 41,99 USD în acea zi, cel mai înalt nivel de mai bine de un an de zile. După cum scrie New York Post, Bourla a renunțat la peste 132.000 de acțiuni pentru 41,94 dolari bucata, la doar cinci cenți sub acest vârf, potrivit unui depozit de valori mobiliare consultat în cursul zilei de marți.

Acțiunile respective reprezintă peste 60% din acțiunile pe care Bourla le avea la Pfizer, mai arată documentul. Acesta mai deține 78.273 acțiuni direct, plus alte 3.539 acţiuni care sunt deținute indirect.

Şi alţi şefi de la Pfizer şi-au vândut acţiunile

Documentul arată că vânzarea a fost aranjată în prealabil în conformitate cu așa-numitul plan de tranzacționare al Regulii 10b5-1, care permite directorilor corporativi să efectueze tranzacții de acțiuni predeterminate, în conformitate cu legile privind tranzacțiile privilegiate. Bourla a adoptat planul de tranzacționare în luna august a acestui an, potrivit documentului.

Bourla - care a primit peste 15 milioane de dolari în compensație directă totală de la Pfizer în 2019, nu a fost singurul şef de la Pfizer care a făcut luni astfel de tranzacții. Sally Susman, vicepreședintele executiv al companiei din Manhattan și directorul afacerilor corporative, a vândut peste 43.000 de acțiuni în valoare de aproximativ 1,8 milioane de dolari. Vânzarea a fost făcută în mod similar în conformitate cu un plan al Regulii 10b5-1 adoptat de Susman în noiembrie 2019, se arată în dosar.

Pfizer nu a răspuns la e-mailurile presei, miercuri dimineață, în care i se solicitau mai multe detalii despre tranzacții.