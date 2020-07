Selena Gomez este din nou măcinată de o BOALĂ. "Mi-a spulberat teama"

Selena Gomez a vorbit despre un alt diagnostic care i-a schimbat viața, în timpul seriei "Bright Minded al lui Cyrus" de pe Instagram. Episodul a fost urmărit de 180.000 de oameni, iar subiectul de discuție a fost sănătatea mintală. În 20 de minute, cântăreața a menționat că a primit un alt diagnostic: tulburare bipolară.

"Recent, am fost la unul dintre cele mai bune spitale psihiatrice din America, McClean, şi am discutat că după ce am trecut prin tot felul de lucruri, am realizat că sunt bipolară. Am fost, în egală măsură, speriată şi uşurată pentru că am aflat, în sfârşit, de ce sufăr de atâţia ani de depresie şi anxietate (...). Am aflat mai multe informaţii între timp şi chiar mă ajută. Nu mă mai sperie, odată ce ştiu despre ce e vorba.

Cred că oamenii se tem de asta, nu-i aşa? Am văzut asta şi în familia mea. Sunt din Texas, nu este cunoscut că aici se discută despre sănătatea mintală. Trebuie să pari grozav. (...) Când în sfârşit am spus ce voiam să spun, am vrut să ştiu totul despre asta. Şi mi-a spulberat teama", a povestit Selena Gomez.

Selena Gomez are lupus, o boală autoimună, are depresie și anxietate și s-a internat la Psihiatrie în repetate rânduri. Problemele au culminat cu un transplant de rinichi, pe care artista l-a făcut în urmă cu trei ani, după ce o bună prietenă i-a donat unul dintre rinichii săi.