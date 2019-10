Semne care îţi arata că nu corpul, ci sufletul tău este obosit

Motivul pentru toate acestea este ca sufletul are si el nevoie de timp sa se vindece in acelasi fel in care oasele rupte au nevoie de timp sa se repare, scerie mesajeinspirationale.ro.

Iata 10 semne ca sufletul tau este extenuat si lipsit de energie.

1. In timpul zilei, tot ce vrei sa faci este sa zaci si sa te odihnesti. Ai tendinta sa atipesti frecvent si uneori te lupti sa te dai jos din pat. In timpul noptii, esti agitat pentru ca atunci cand dormi ai vise intense si cosmaruri care par foarte reale.

2. Ai senzatii dureroase in tot corpul. Poti sa simti tensiune, ameteala, dureri de stomac, vedere incetosata si dureri de cap, fara motiv aparent.

3. Daca cineva te intreaba ce e in neregula cu tine, nu stii ce sa raspunzi pentru ca nici tu nu stii cum te simti. Stii ca ceva complex si profund se intampla in tine, dar nu poti descrie de ce te simti asa si, mai important, de ce nu poti sa scapi de acea energie.

4. Te simti fragmentat si dezorientat pentru ca mintea si corpul tau nu sunt sincronizate.

5. Toate emotiile tale sunt intensificate. Esti foarte emotiv si ai putea sa plangi fara motiv. Simti deseori ca inima iti este plina de dragoste intr-un moment si apoi franta in momentul urmator.

6. Ai usoare atacuri de panica sau anxietate cronica.

7. Te simti foarte singur in ciuda oamenilor din jurul tau. Incepi sa te indoiesti de oamenii din jurul tau si nu stii in cine sa ai incredere pentru ca te simti mereu in defensiva.

8. Ai ganduri acre, geloase, furioase sau resentimente despre orice se intampla in jurul tau, desi de obicei este o persoana cu compasiune, iertatoare si buna.

9. Corpul tau se simte slabit si orice miscare te extenueaza. Iti lipseste energia, iar cand mergi la sala si faci exercitii nu te mai simti fericit pentru ca a devenit o munca pentru tine.

10. Simti deseori frica si incertitudine despre viitorul tau. Uneori te simti atat de stors incat ai vrea sa iti faci bagajele si sa incepi viata de la zero, fiindca nu mai simti placere din lucrurile care inainte iti placeau.

Remedii pentru odihna sufletului

Daca te simti asa, e momentul sa te faci o prioritate si sa ai grija de sufletul tau. Odihneste-te cat de mult ai nevoie.

Inchide telefonul si petrece mai mult timp facand lucrurile tale preferate. Fa o baie fierbinte, asculta muzica preferata si petrece mai mult timp cu oamenii pe care ii iubesti cel mai mult. Evita gandurile negative si cuvintele negative la adresa ta. Nu te mai critica, incearca sa iti echilibrezi energia.

Atunci cand esti cu adevarat atent la ce isi doreste sufletul tau, poti elimina orice din viata care te face sa te simti stors si slabit, si sa te concentrezi in schimb pe ganduri pozitive si experiente care radiaza de frumusete si positivitate.