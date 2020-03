Senatorul Mihai Fifor, revoltat: Închidem Suceava, dar nu închidem punctul de frontieră Nădlac 1 pentru cei care trec graniţa pe jos

"Inchidem Suceava, dar nu inchidem punctul de frontiera Nadlac 1 pentru cei care trec granita pe jos.

Acestia continua sa vina si sa vina, si sa vina. Intra in oras, in magazine, in benzinarii. Merg la gara si iau trenul pana la Arad si de acolo schimba si pleaca unde le e destinatia finala. In afara de o declaratie, nimic. Nimeni nu stie exact daca oamenii acestia sunt sau nu sunt pozitivi. Dar stau in gara, se urca in tren si apoi coboara in gara Arad.

Sa va mai spun de disperarea locuitorilor din Nadlac? De eforturile primarului de a-i duce la gara sau de a-i scoate din oras? In momentul postarii mele, sunt, de pilda, 15 cetateni veniti noaptea trecuta, inghesuiti intr-o toneta si asteptand sa plece care-ncotro.