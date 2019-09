Şerban Valeca nu mai vrea să fie propus ministru: Am avut o sarcină de partid. Nici atunci nu am solicitat

Întrebat înainte de începerea şedinţei CExN dacă mai doreşte să fie ministru al Educaţiei, Valeca a spus : "Nu. Am avut o sarcină de partid, nici atunci nu am solicitat, CExN a decis şi am acceptat sarcina".

Valeca a menţionat că, în cazul în care se va mai pune problema să fie nominalizat în funcţia de ministru, va solicita în CExN să nu mai fie propus.

Senatorul PSD a mai spus că va merge în vizita din Statele Unite alături de premierul Viorica Dăncilă, la finalul acestei săptămâni.

"Pentru programul nuclear, o cooperare pe termen lung în domeniul nuclear. Este pe partea de dezvoltare. Toată lumea vorbeşte de Cernavodă. Nu. Vorbim de reactoare de generaţie 4, vorbim de educaţie. (...) Se negociază de mai mult timp un document, care deocamdată nu e public", a menţionat el.

Comitetul Executiv al PSD l-a validat, în august, pe Şerban Valeca pentru a ocupa funcţia de ministru la Educaţie. Propunerea nu a fost acceptată de şeful statului.