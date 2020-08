Sesiune extraordinară. Moţiunea de cenzură este prezentată joi în Parlament

MOŢIUNE DE CENZURĂ. Decizia privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară este semnată de preşedinţii celor două foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.



Birourile permanente reunite au decis luni ca moţiunea de cenzură "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mită generalizată", iniţiată de PSD şi semnată de 205 de senatori şi deputaţi, să fie citită joi, de la ora 12,00.

PSD are o propunere de prim-ministru! Marcel Ciolacu: "Este un fost membru PSD"



Social-democraţii susţin că reprezentanţii Guvernului au încălcat toate regulile impuse cetăţenilor în urma pandemiei cu noul coronavirus.



Un capitol al moţiunii de cenzură se referă la "chermezele PNL în vreme de pandemie", semnatarii afirmând că "reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia".



Documentul are, totodată, un capitol privind "restricţiile contradictorii impuse cetăţenilor români". Potrivit social-democraţilor, "o altă cauză majoră a pierderii controlului asupra pandemiei de către Guvernul Orban 2 a fost seria nesfârşită de decizii şi măsuri contradictorii".



PSD se referă şi la "devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei", aducând în atenţie raportul recent al Curţii de Conturi privind cheltuielile publice în timpul stării de urgenţă.



Nu în ultimul rând, social-democraţii susţin că "nivelul de trai al populaţiei s-a prăbuşit", iar "oamenii au pierdut tot ce câştigaseră în guvernarea PSD". Conform semnatarilor moţiunii, "Guvernarea PNL a readus austeritatea, sărăcia şi cercul vicios al salariilor mici".



Ce spune regulamentul



Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în cel mult cinci zile de la data depunerii, moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere.



Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc în cel mult trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. Data şi locul şedinţei comune în care au loc prezentarea, dezbaterea şi votul asupra moţiunii se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.



În cazul în care moţiunea de cenzură nu întruneşte majoritatea necesară pentru a fi adoptată, Guvernul rămâne în funcţie. Totodată, dacă moţiunea este respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.



În situaţia în care moţiunea este adoptată, prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, încrederea acordată de Parlament Guvernului se consideră retrasă, iar Guvenul este demis (art. 113 din Constituţie).

Marcel Ciolacu, despre moţiunea de cenzură: Există şi varianta de a merge la vot cât mai repede

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că va respecta decizia Curţii Constituţionale, dacă Guvernul va ataca moţiunea PSD, dar că există şi varianta de a merge la vot cât mai repede. El a spus că, dacă moţiunea trece, este exclus ca PSD să mai voteze un guvern liberal.

”Conform Constituţiei, avem 5 zile pentru a se citi moţiunea, lucru pe care o să îl facem joi, respectiv mâine, iar după trei zile Biroul Permanent reunit va stabili ziua votului. Am văzut că este o nouă temă, dacă va ataca Guvernul ca şi conflict între instituţii, să vedem dacă face Guvernul acest lucru şi, în funcţie de acest lucru, să stabilim şi data votului. Se poate discuta moţiunea, dar în comparaţie cu preşedintele României şi primul ministru, eu respect deciziile CCR. Este o putere în stat şi astfel de decizii nu se comentează, se pun în aplicare. Am discutat cu colegii mei şi a rămas că vineri ne vom întruni din nou şi vom decide politic cum este cel mai bine. Există şi această variantă, există şi varianta de a merge la vot cât mai repede”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3, miercuri seara.

Ciolacu a spus că ”acest Guvern trebuie să plece” şi că nu are credibilitate. ”Din punctul nostru de vedere, acest guvern trebuie să plece cât mai repede, mai ales după decizia Curţii de Conturi. Guvernul nu mai are credibilitate şi demonstrează pe zi ce trece că nu mai are capacitatea măcar să redeschidă şcolile. Am văzut nişte norme, mai puţin guvernul şi primul ministru”, a precizat Ciolacu. Liderul social-democrat a arătat că moţiunea este semnată de 205 parlamentari.

Iohannis, despre moţiunea de cenzură: Mi se pare neavenită Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că moţiunea de cenzură i se pare neavenită şi că PSD vrea să arate alegătorilor ”că mai este încă acolo”, nu are soluţii pentru România, pentru români. ”Această moţiune de cenzură mi se pare neavenită din motive foarte simple şi clare. Dacă ţara este cuprinsă de o epidemie şi suntem în criză economică, nu vii din Opoziţie să depui moţiune de cenzură. Asta arată doar că PSD nu e doar cinic, asta am mai stabilit-o când au tras de timp cu aprobarea legii carantinei, este şi iresponsabil. PSD vrea să arate alegătorilor că mai este încă acolo. Nu are soluţii pentru România, pentru români, PSD caută soluţii pentru baronii care se simt deconectaţi de resursele publice şi probabil că suferă”, a declarat preşedintele. El a precizat că există dubii în spaţiul public cu privire la constituţionalitatea demersului. ”Nu s-a depus niciodată în sesiune extraordinară, în vacanţă parlamentară o moţiune de cenzură. Sunt specialişti care spun că e discutabil, sunt alţi specialişti care spun că e fezabil. Aici trebuie clarificat. Vom vedea dacă e neconstituţională sau nu”, a adăugat el. El a subliniat că despre trecerea din sesiunea extraordinară în sesiunea ordinară, de asemenea, specialiştii trebuie să analizeze legalitatea şi constituţionalitatea unui astfel de demers. ”Ce se întâmplă după moţiune vom discuta. După părerea mea e un gest iresponsabil de uz intern pentru PSD”, a conchis Iohannis.