Sevil Shhaideh, în faţa judecătorilor în procesul "Belina": "Nu înţeleg ce faptă am săvârşit!"

"Consider ca nu am facut nimic", a spus Adrian Gadea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, care a fost de acord sa dea o declaratie de inculpat la urmatorul termen, potrivit ziare.com.



"Cu toata stima, va rog sa imi permiteti ca eu nici pana astazi, dupa ce am citit, am discutat cu doamna avocat, nu inteleg ce fapta am savarsit. Nu recunosc, nu solicit procedura simplificata," a spus fostul vicepremier şi ministru al Dezvoltării Sevil Shhaideh, care a anunţat că vrea sa dea declaratii in acest caz, la unul din termenele viitoare.



La termenul de astazi au lipsit avocatii institutilor publice implicate in acest proces: ANAF, Apele Romane si CJ Teleorman.

Toți inculpații au contestat probele, iar instanța a dat un nou termen de judecată pe 10 septembrie, la ora 11.00.

Dosarul Belina a fost trimis în judecată în iunie 2018 și vizează modul în care Insula Belina și Brațul Pavel au fost trecute din Administratea Apelor Române către CJ Teleorman și, ulterior, concesionate către Tel Drum.

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh este acuzată de abuz în serviciu. În același dosar sunt vizate alte persoane, printre care și fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman, Adrian Gâdea.

Procurorii au cerut, la demararea anchetei, aviz pentru urmărirea penală a Rovanei Plumb, însă cererea a fost respinsă de Parlament.

În rechizitoriul în care a fost trimisă în judecată Sevil Shhaideh apare și numele lui Liviu Dragnea, procurorii precizând că liderul PSD se comporta ca adevăratul posesor al insulei Belina.

„Mijloacele de probă administrate în prezentul dosar au relevat o legătură apropiată între S.C. TEL DRUM S.A. şi numitul LIVIU DRAGNEA, a cărui prezenţă în repetate rânduri, pe Insula Belina, închiriată de S.C. TEL DRUM, a fost dovedită.

Acesta nu a fost prezent singur, ci, în general era însoţit de apropiaţi din anturajul politic, după cum rezultă din declaraţiile martorilor Vasile Dâncu, Victor Viorel Ponta, Sorin Grindeanu, care au dat curs invitaţiei formulate personal de către numitul LIVIU DRAGNEA, sau de persoane rămase neidentificate, care îl însoţeau pe insulă, aşa cum reiese din declaraţia martorului Constantin Apăvăloaie şi înscrisurile denumite foi de zbor, care atestă numărul de persoane însoţitoare.

Rezultă astfel că numitul LIVIU DRAGNEA îşi invita personal apropiaţii pentru partide de pescuit sau doar pentru a se relaxa împreună într-un cadru natural, beneficiind de toate îmbunătăţirile aduse locurilor prin construcţii şi amenajări ilegale.

Prin urmare, relaţia apropiată cu S.C. TEL DRUM S.A. este demonstrată tocmai de faptul că fără a fi titularul unui contract de închiriere a imobilului insula Belina, numitul LIVIU DRAGNEA îşi permitea să facă invitaţii, să descindă într-un cadru restrâns cu prieteni apropiaţi pentru activităţi recreative, să folosească bunurile mobile şi imobile din areal, comportându-se cel puţin ca un adevărat posesor.

Nu în ultimul rând, arătăm că o parte din deplasările efectuate de către numitul LIVIU DRAGNEA pe Insula Belina s-au realizat cu elicopterul, astfel cum rezultă din procesul verbal din data de 20.10.2017, iar în anul 2016, pe insulă, s-a realizat un heliport, funcţional, dar neautorizat de către organele abilitate.

Din declaraţia de martor a numitului Constantin Apăvăloaie, pilotul de la S.C. Cobrex Trans S.R.L., firma deţinătoare a elicopterului cu care se realizau zborurile, rezultă că heliportul a fost realizat după ce martorul şi-a făcut cunoscută intenţia, în faţa aghiotantului numitului LIVIU DRAGNEA, de a nu mai ateriza în zona Belina din cauza terenului accidentat şi plin de bălării.

Din cele expuse, reiese încă o dată faptul că numitul LIVIU DRAGNEA se comporta cel puţin ca un adevărat posesor al imobilelor, din moment ce el era principalul beneficiar al zborurilor cu elicopterul în zona insulei Belina, iar apariţia heliportului vine practic să deservească descinderilor sale în zonă", se arată în rechizitori.