Sfinţii Constantin şi Elena. Ce trebuie sa faci în această zi pentru ca sporul să se adune în casa ta

Tradiţii de Sfinţii Constantin şi Elena

De Sfinţii Constantin şi Elena,se spune ca trebuie sa se aduca in casa macar trei bujiori imbobociti. pentru sanatate, unul dintre membrii familiei va duce la biserica trei bujori, flori de lamaita, paine si dulciuri.

Satenii nu merg la muncile campului pentru a avita pagubele. Nu se mai seamana porumb, ovaz, mei. Ziua este cunoscuta si ca ziua lui ”Constantin Graur”, iar cei care au vii nu muncesc pentru ca graurii sa nu le distruga podgoriile.

Citeşte şi: CALENDAR ORTODOX 21 MAI 2020. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, protectorii familiei. Rugăciune pentru readucerea armoniei în casă

De ziua Sfintilor Constantin si Elena ciobanii hotarasc cine va fi baci, unde se vor aseza stanele, dar si cine va avea grija de oi in vremea pasunatului.

Femeile stropesc casa si lucrurile din ea cu aghiasma si aprind tamaie. Din batrani se spune ca astfel, spiritele malefice nu intra in casa. Tot in aceasta zi, la sate se face foc mare si oanenii se asaza in jurul lui pentru a fi feriti de Necuratul.

O alta traditie este numaratul banilor. Pentru ca sporul sa se adune in casa.

Citeşte şi Sfinţii Constantin şi Elena. De ce trebuie să numeri banii pe 21 mai

In fiecare casa trebuie sa existe o icoana cu Sfintii Imparati Constantin si Elena. Se spune ca aceasta icoana are darul de a feri oamenii de paguba, de dusmanii nestiuti si poate indeplini grabnic o dorinta.

Sarbatoarea Sf Constantin si Elena este si o sarbatoare a pasarilor, pentru ca este ziua in care pasarile isi invata puii sa zboare.